SENZATIONAL! Dan Petrescu se teme de Clinceni mai mult decat de Rennes: "Imi e teama de meciul acesta mai mult" 

CFR Cluj joaca cu Academica Clinceni, sambata 2 noiembrie, de la 20.30.

Campioana Romaniei o infrunta pe penultima clasata din Liga 1, Academica Clinceni, intr-un meci pe teren propriu. Dupa acest meci, pentru CFR urmeaza returul cu Rennes din Europa League. Dan Petrescu nu isi subestimeaza adversarii din campionat.

"Ei sunt foarte bine. Au inceput acest sezon cu patru infrangeri, impactul cu Liga 1 nu le-a priit prea mult, dar jucatorii straini au inceput sa ii ajute. In ultimele 12 meciuri oficiale, au 4 victorii si 5 remize. In ultimele 3 meciuri nu au primit gol si au jucat cu echipe foarte bune, care se lupta la play-off. Nu au nimic de pierdut. Ce are Clinceni de pierdut? Nu are nimic. Imi este teama de meciul acesta mai mult decat de meciul cu Rennes.

Nici calificarea in play-off nu este asigurata daca incepem sa pierdem meciurile. Este un campionat foarte strans. Nu stiu daca a fost asa de strans pana acum, cum este in acest an. Daca am fost campioni in ultimii 2 ani, nu inseamna ca trebuie sa fim neaparat in play-off. Trebuie sa aratam pe teren si sa meritam asta", a declarat Dan Petrescu conform Telekom Sport.