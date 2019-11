"Pe ploaie nu prea castig!" Declaratii FABULOASE ale lui Petrescu dupa 3-0 cu Clinceni: a INNEBUIT in vestiar la pauza! Ce s-a intamplat

Dan Petrescu a declansat furtuna in vestiarul CFR-ului la pauza meciului cu Clinceni.

N-a fost multumit de jocul baietilor sai. "A fost cel mai dur discurs pe care l-am tinut de cand sunt eu antrenor", spune Petrescu. Vizati au fost Omrani si Traore. Petrescu n-a avut emotii doar cu jocul fotbalistilor sai. Si ploaia l-a facut sa se teama de un scenariu negru. :)

"Pe ploaie, de obicei nu castig. Cred ca e primul meci pe care-l castig pe ploaie de cand sunt la CFR. Mingea nu voia sa intre in prima repriza, cadea pe bara, pe portar... Am crezut ca o sa fie una dintre acele seri in care mingea nu intra. N-a fost un meci usor. Nu vrem sa luam gol. In sezonul asta am luat cam multe goluri. Am jucat deja 28 de meciuri oficiale. Am facut multe schimbari fata de meciul de la Iasi.

Daca tii o echipa cu aceiasi fundasi, mijlocasi si cu acelasi portar, cred ca poti primi mult mai putine goluri. Daca era 0-0, va dati seama ce faceam la faza aia in care a dat gol Deac... Traore a intrat rau in repriza intai. La pauza a fost cea mai dura conferinta a mea de cand sunt in fotbal, mai ales pentru Omrani si Traore.

Bordeaianu a jucat azi primul meci ca titular in Liga 1, va dati seama? Regula U21 o ataca pe CFR Cluj. Nu pot juca cu acelasi 11. N-o sa schimb eu regula asta U21, dar n-o inteleg. Nu e bine ca Rennes nu a jucat azi, dar sigur vom fi mai motivati decat am fost astazi, sansele sunt egale. Valoric, Rennes e mai buna. O sa se joace 11 la 11. Trebuie sa fim noi mai buni decat am fost in Franta", a spus Petrescu la Digisport.