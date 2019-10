"Te gandesti sa pleci imprumut de la New York City FC?" Raspuns in doi pasi al lui Mitrita: fostul oltean, suporter de lux pentru Craiova la Clinceni | VIDEO

Mitrita a fost eliminat rapid din play-off-ul MLS, iar New York City a ratat sansa de a se lupta la titlu in acest sezon. Pentru jucatorul roman urmeaza o pauza indelungata, insa Mitrita nu ia in calcul un imprumut la o alta formatie pana se va relua campionatul in America de Nord.

Deocamdata, Mitrita profita de timpul liber si a asistat astazi la meciul fostei sale echipe. Craiova nu a reusit insa sa castige cu Cliceni.

"Nu e o problema ca nu au castigat acest meci, campionatul este lung. Cu siguranta, vor fi unde le e este locul. Din pacate, am pierdut in semifinale. Ne doream sa castigam campionatul. Nu ma gandesc la un imprumut. Nu cred se poate in primul rand. Si in al doilea rand nu cred ca e cazul sa plec imprumut.

Trebuie sa luam cele 3 puncte cu Suedia si sa mergem sa ne luptam de la egal la egal cu Spania. Avem sansa noastra, de ce nu? Eu mi-am facut treaba , Mister va decide daca voi fi titular sau nu", a declarat Alexandru Mitrita pentru ProTV.