CFR CLUJ - ACADEMICA CLINCENI, LIVE 20:30 | CFR poate fi din nou liderul Ligii 1! Clinceni vrea sa produca surpriza etapei! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Academica Clinceni de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

CFR a pierdut etapa trecuta pe terenul celor de la Poli Iasi, scor 2-1 si nu isi mai permite pasi gresiti. Viitorul s-a impus aseara pe teren propriu cu 3-0 in fata celor de la Chindia Targoviste si a trecut pe primul loc in clasamentul Ligii 1. In cazul unei victorii echipa antrenata de Dan Petrescu va deveni din nou liderul campionatului.

In acest moment CFR are 27 de puncte acumulate, cu 1 punct mai putin decat Viitorul. Pana in acest moment, campioana Romaniei a marcat 32 de goluri, avand al doilea cel mai bun atac din Liga 1 dupa Viitorul, care a marcat 34. Elevii lui Dan Petrescu au primit 13 goluri in 14 etape si au a doua cea mai buna defensiva din campionat, dupa Sepsi Sfantu Gheorghe care a primit 11 goluri.

De partea cealata, Academica Clinceni vine la Cluj cu un moral bun dupa ce au reusit calificarea in sferturile Cupei Romaniei, dupa 2-0 impotriva celor de la Botosani. In campionat, formatia antrenata de Ilie Poenaru sunt neinvinsi de 2 etape. Au obtinut doua egaluri, 0-0 pe teren in fata celor de la Viitorul si 0-0 tot pe teren propriu, etapa trecuta, impotriva celor de la "U" Craiova. Clinceni a marcat 16 goluri pana acum si a primit 26, avand una dintre cele mai slabe defensive din Liga 1.

Dan Petrescu: "Imi e teama de meciul asta, mai mult decat de meciul cu Rennes!"



Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca meciul din aceasta seara va fi unul foarte greu si ii este mai frica de acest meci decat returul cu Rennes din Europa League.

"Ei sunt foarte bine. Au inceput acest sezon cu patru infrangeri, impactul cu Liga 1 nu le-a priit prea mult, dar jucatorii straini au inceput sa ii ajute. In ultimele 12 meciuri oficiale, au 4 victorii si 5 remize. In ultimele 3 meciuri nu au primit gol si au jucat cu echipe foarte bune, care se lupta la play-off. Nu au nimic de pierdut. Ce are Clinceni de pierdut? Nu are nimic. Imi este teama de meciul acesta mai mult decat de meciul cu Rennes.

Nici calificarea in play-off nu este asigurata daca incepem sa pierdem meciurile. Este un campionat foarte strans. Nu stiu daca a fost asa de strans pana acum, cum este in acest an. Daca am fost campioni in ultimii 2 ani, nu inseamna ca trebuie sa fim neaparat in play-off. Trebuie sa aratam pe teren si sa meritam asta", a declarat Dan Petrescu

Echipele probabile:



CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Boli, Camora - Deac, Petrila, Culio - Costache, Rondon, Omrani

Academica Clinceni: Valceanu - Gabi Matei, Chatziterzoglu, Patriche, Dobrescu - Ilie, Cebotaru - Merloi, Robert Ion, Barbu - Vojtus