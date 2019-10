ACADEMICA CLINCENI - CRAIOVA LIVE 15:00 | Academica, primul meci acasa in Liga 1! Piturca se teme de Clinceni: "Joaca fotbal!". ECHIPELE PROBABILE

Din articol ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna Academica Clinceni - Craiova pe www.sport.ro!

Academica Clinceni va juca primul meci din Liga 1 pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.

Daca oltenii sunt pe locul 3 in campionat, cu 23 de puncte, Academica Clinceni e pe penultimul loc, cu doar 10 puncte acumulate in 13 etape.

Cu toate acestea, Victor Piturca o considera pe Academica o echipa periculoasa, care "joaca fotbal", dupa cum spune antrenorul oltenilor.

La Craiova vor intra toti jucatorii disponibili, fara menajamente, a explicat Piturca.

"Nu cred ca vor fi multe schimbari in echipa, dar vom vedea, pentru ca avem meciuri la trei-patru zile si voi folosi cam toti jucatorii in aceste trei meciuri. Acest joc este unul deosebit de periculos, daca vom castiga, toata lumea spune ca a fost normal, iar daca vom pierde, vor spune ca a fost o catastrofa si cred ca ar fi pentru noi daca am pierde meciul. Dar nu cred ca este vreun jucator al meu care sa creada ca vom intalni o echipa mai slaba, daca ei cred asta se inseala amarnic. Meciul va fi foarte dificil pentru ca Clinceniul joaca fotbal. Mi-as dori foarte mult ca jucatorii mei sa joace asa cum au facut un primele 30 de minute din meciul cu CFR. Pentru noi nu ar fi deloc bun un rezultat de egalitate la Clinceni", a explicat Piturca.

In tur, Craiova a castigat cu 3-2 confruntarea directa cu Academica Clinceni.

ECHIPELE PROBABILE

Academica Clinceni: Valceanu - F. Achim, Patriche, Netzer, P. Parvulescu - Sut, Cebotaru - Merloi, Nsiah, R. Ion - Vojtus

Craiova: Pigliacelli - St. Vladoiu, Kelic, Balasa, Vatajelu - Matel, Cicaldau, Bancu - A. Ivan, Koljic, Mihaila