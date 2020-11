Salvarea lui Dinamo vine tot de la suporteri! PCH, gata sa vireze o suma importanta in conturile clubului! Cati bani au pregatit fanii 

Suporterii-actionari de la Dinamo se pregatesc sa imprumute clubul din nou pentru a fi achitate o parte din datorii.

Fanii din Peluza 'Catalin Hildan' intervin din nou pentru a salva clubul de la dezastru, urmand sa vireze 800 000 de lei in conturile lui Dinamo in cursul zilei de joi, dupa cum anunta ProSport.

Dinamo a fost somata de Administratia de Monitorizare din cadrul FRF la inceputul lunii noiembrie pentru a achita datoriile acumulate pana pe 30 septembrie, insa investitorii spanioli nu au reactionat nici pana in momentul de fata, motiv pentru care fanii se pregatesc sa intervina. Data limita pentru achitarea acestora este 30 noiembrie.

In cazul in care datoriile nu sunt achitate pana la finalul lunii noiembrie, clubul risca o penalitate financiara de pana la 50 000 de lei, depunctare in clasamentul Ligii 1, interzicerea legitimarii unor noi jucatori sau excluderea din competitii, conform regulamentului.

"Incalcarea art. 60 – Informatii privind pragul de rentabilitate: penalitate financiara de 50.000 lei

Incalcarea art. 61 – Indeplinirea cerintei privind pragul de rentabilitate: incepand cu sezonul 2019-2020 sanctiunile vor fi: penalitate financiara, deducere de puncte, interzicerea legitimarii de noi jucatori, limitarea cheltuielilor cu beneficiile angajatilor sau excluderea din competitiile viitoare, dupa caz", se arata in regulament.