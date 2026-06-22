Invitat special al ediției de joi, 18 iunie, a emisiunii "Poveștile Sport.ro" moderate de Andru Nenciu, Ciprian Marica (40 de ani) și-a adus aminte de unul dintre cele mai triste momente ale carierei sub tricolor, meciul cu Olanda (0-2) de la EURO 2008.

După egaluri cu Franța (0-0) și Italia (1-1), naționala lui Victor Pițurcă spera la o calificare în faza eliminatorie a competiției într-o partidă pe care batavii învinși în preliminarii la Constanța o tratau relaxați, cu locul întâi în grupă asigurat. Pentru Ciprian Marica, unul dintre eroii campaniei de calificare, meciul jucat pe 17 iunie 2008 s-a transformat în unul de coșmar

Marica, reproș după 18 ani: "Cu mine în teren, ne calificam"

Neutilizat în primele două partide, vârful și-a așteptat șansa în decisivul pentru calificare, însă aceasta nu a venit niciodată. Daniel Niculae l-a înlocuit pe Marius Niculae în minutul 59, iar pe final, când Florentin Petre i-a luat locul lui Bănel Nicoliță, visul de a purta tricoul naționalei la un turneu final s-a spulberat și el.

La aproape două decenii de la acel moment, actualul oficial al Farului îi reproșează lui Pițurcă alegerea pe care o consideră neinspirată:

"Cred că aș fi reușit ceva și la EURO dacă m-ar fi băgat cu Olanda. N-a mai avut inspirația de altădată la EURO, din păcate. Știu că par tupeist sau arogant, dar cred că, cu mine în teren, România la EURO arăta mai bine. Cred că reușeam să ne calificăm", a spus Marica, prezent în studioul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Întrebat dacă Pițurcă a avut vreo urmă de regret, așa cum Iordănescu a avut față de Lăcătuș pentru neconvocarea la CM 1994, Marica a răspuns sincer: "Public nu a zis asta, nu l-a întrebat nimeni probabil. Nu știu, nu am vorbit pe tema asta niciodată".