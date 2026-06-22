VIDEO EXCLUSIV "Ne calificam cu mine în teren!". Pițurcă, arătat cu degetul pentru meciul care a frânt aripile unei generații: "Și-a făcut ambiția"

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SPORT.RO
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"Cu mine în teren, ne calificam".

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Victor PiturcaCiprian MaricaEuro 2008Poveștile sport.ro
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Invitat special al ediției de joi, 18 iunie, a emisiunii "Poveștile Sport.ro" moderate de Andru Nenciu, Ciprian Marica (40 de ani) și-a adus aminte de unul dintre cele mai triste momente ale carierei sub tricolor, meciul cu Olanda (0-2) de la EURO 2008. 

După egaluri cu Franța (0-0) și Italia (1-1), naționala lui Victor Pițurcă spera la o calificare în faza eliminatorie a competiției într-o partidă pe care batavii învinși în preliminarii la Constanța o tratau relaxați, cu locul întâi în grupă asigurat. Pentru Ciprian Marica, unul dintre eroii campaniei de calificare, meciul jucat pe 17 iunie 2008 s-a transformat în unul de coșmar

Marica, reproș după 18 ani: "Cu mine în teren, ne calificam"

Neutilizat în primele două partide, vârful și-a așteptat șansa în decisivul pentru calificare, însă aceasta nu a venit niciodată. Daniel Niculae l-a înlocuit pe Marius Niculae în minutul 59, iar pe final, când Florentin Petre i-a luat locul lui Bănel Nicoliță, visul de a purta tricoul naționalei la un turneu final s-a spulberat și el.

La aproape două decenii de la acel moment, actualul oficial al Farului îi reproșează lui Pițurcă alegerea pe care o consideră neinspirată: 

"Cred că aș fi reușit ceva și la EURO dacă m-ar fi băgat cu Olanda. N-a mai avut inspirația de altădată la EURO, din păcate. Știu că par tupeist sau arogant, dar cred că, cu mine în teren, România la EURO arăta mai bine. Cred că reușeam să ne calificăm", a spus Marica, prezent în studioul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Întrebat dacă Pițurcă a avut vreo urmă de regret, așa cum Iordănescu a avut față de Lăcătuș pentru neconvocarea la CM 1994, Marica a răspuns sincer: "Public nu a zis asta, nu l-a întrebat nimeni probabil. Nu știu, nu am vorbit pe tema asta niciodată".

Cum l-a frustrat Pițurcă pe Marica

Speranțele atacantului crescut de Dinamo erau mari și au crescut încă din startul meciului, când selecționerul l-a trimis la încălzire și i-a dat de înțeles că va beneficia de șansa de a schimba drumul României la turneul din Austria și Elveția. Una care nu a mai venit niciodată și care lasă și acum o rană deschisă:

"În minutul 80, la 2-0 pentru ei, zice "încălzește-te, fă sprinturi!". 

"M-am încins, din minutul 2 sunt aici!". Și îl ia pe Florentin Petre de pe bancă și îl bagă în teren neîncălzit. (Ai simțit că a picat cerul pe tine?) Da. Publicul și tribunele îmi strigau numele, eram dintre marcatorii echipei, cu cinci goluri în preliminarii, mă gândeam că mă bagă să joc. Și totuși și-a făcut ambiția...", e discursul de peste ani al fostului atacant al naționalei.

Olanda - România 2-0 (Huntelaar 54, Van Persie 87)

Olanda: Stekelenburg - Boulahrouz (Melchiot 58), Heitinga, Bouma, de Cler - de Zeeuw, Engelaar - Afellay, van Persie, Robben (Kuyt 61) - Huntelaar (Venegoor of Hesselink 83)

România: Lobonț - Contra, Tamaș, Ghionea, Raț - Codrea (Dică 72), Chivu, Cociș - Nicoliță (Fl. Petre 82), M. Niculae (D. Niculae 59), Mutu

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