Jucătorul la care Cristi Chivu este nevoit să renunțe pentru o nouă mutare la Inter Milano

Cristi Chivu a solicitat aducerea lui Ange-Yoan Bonny direct de la Parma, formație pe care tehnicianul român o pregătise chiar înainte de a semna cu gruparea de pe Giuseppe Meazza. Tânărul atacant ivorian a adunat 7 goluri și 9 pase decisive în cele 48 de apariții oficiale din toate competițiile în ultimul an.

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Sacrificiul financiar pentru un lot complet

Deși randamentul fotbalistului născut în 2003 este apreciat de staff-ul tehnic, conducerea ia în calcul o despărțire de acesta. Potrivit jurnaliștilor italieni de la TuttoMercatoWeb, evoluțiile constante au atras atenția mai multor echipe din Premier League.

În cazul în care pe adresa clubului va sosi o ofertă corectă din Anglia, milanezii sunt dispuși să îl lase să plece. Suma obținută din vânzarea ivorianului ar fi direcționată imediat către un alt tip de jucător ofensiv, capabil să aducă un grad mai mare de versatilitate în sistemul tactic 3-5-2 preferat de antrenorul român.

Printre țintele vizate se află Nico Paz, o potențială investiție majoră care ar schimba dinamica atacului nerazzurrilor. Astfel, potrivit TMW, despărțirea de Bonny reprezintă o strategie de piață în încercarea de a crește nivelul echipei.