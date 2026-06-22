De patru ori campion Bundesliga cu FC Bayern, Martin Demichelis a fost secund la Malaga, a antrenat în academia bavarezilor, precum și la a doua echipă și la gruparea U19, și a fost ”principal” la seniori la River Plate, Monterrey și RCD Mallorca.

Unde a ajuns Demichelis, de patru ori campion cu Bayern Munchen, să antreneze: ”Contract până în 2028!”

La finalul sezonului recent încheiat, a părăsit cârma spaniolilor după ce a bifat doar 12 meciuri ca ”principal” la Mallorca. Acum, a fost prezentat oficial la Red Bull Leipzig.

Antrenorul a semnat un ”contract până în 2028”, așa cum scrie în comunicatul emis de nemți. Leipzig este, așadar, a patra echipă la nivel de seniori pe care Demichelis o va antrena.

”Am fost convins de discuțiile avute cu clubul și de viziunea sa sportivă. RB Leipzig este un club ambițios, cu o identitate clară, cu talente remarcabile și cu dorința de a progresa constant la cel mai înalt nivel. Este exact genul de provocare pe care îl căutam.

Am un respect enorm pentru munca depusă aici. Vreau să construiesc pe aceste fundații și să facem următorii pași împreună cu echipa. Îmi doresc să creez o formație care joacă un fotbal curajos, intens și spectaculos, care își asumă responsabilitatea pe teren și îi inspiră pe oamenii din Leipzig prin pasiunea sa.

De asemenea, abia aștept să conduc RB Leipzig în Champions League. Să ne măsurăm forțele cu cele mai bune echipe ale Europei este o provocare incredibilă și exact locul în care un club cu ambiția și calitatea lui RB Leipzig trebuie să se afle. Abia aștept să împărtășesc acele seri speciale alături de echipă”, a spus Demichelis.

Ca jucător, Demichelis nu a câștigat cu Bayern doar campionatul, ci și Cupa Germaniei de patru ori și supercupa o dată. Și-a mai trecut în cont un titlu cu Manchester City, unul cu Atletico Madrid, patru cu Riverplate și două Cupa Ligii cu ”cetățenii”.