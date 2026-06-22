În urmă cu doi ani, Kylian Mbappe (27 de ani) a plecat de la Paris Saint-Germain din postura de jucător liber de contract. El a semnat cu Real Madrid, cu care s-a înțeles până la finalu lstagiunii 2028/2029.

Primul lobby pentru Kylian Mbappe după ce va pleca de la Real Madrid: ”Să joc acolo? M-au chemat de multe ori”

Kylian Mbappe, care a terminat sezonul 2025/26 cu 25 de goluri în La Liga, a dezvăluit că David Beckham, unul dintre acționarii clubului din Major League Soccer (MLS), Inter Miami, i-a spus de multe ori că ușa îi este deschisă pentru o eventuală aventură în fotbalul american.

De trei ani în MLS se află și fostul său coleg de la PSG, Lionel Messi, care a bifat deja pentru gruparea din Miami 104 apariții, 90 de goluri, dar și 51 de pase decisive în peste 8500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

”Să joc într-o zi în MLS? Nu știu… David Beckham mi-a spus asta de multe ori. Vom vedea, nu știu. Cultura americană este diferită, nu există limite pentru ambiții, îmi place asta”, a spus Kylian Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Kylian Mbappe a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Monaco, PSG și Real Madrid. Parizienii l-au transferat de la Monaco în 2018 pentru 180 de milioane de euro și l-au ”pierdut” la Real Madrid gratis în 2024.

Cifrele lui Kylian Mbappe