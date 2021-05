Chelsea si-a lansat noul echipament pentru sezonul 2021-2022! Tematica surprinzatoarea aleasa pentru noul tricou de joc

Londoezii si-au lansat in mare stil echipamentul pentru urmatorul an competitional.

Chelsea si-a lansat oficial noul echipament pentru sezonul urmator. Clubul londonez s-a inspirat din miscarea Op-Art, aparuta in anii 1960. Optical Art este un stil distinct al artei care creeaza iluzia miscarii.

Nike a optat pentru un albastru mai stralucitor, la care au mai adaugat insertii de galben pe lateral. Din echipamentul trecut, celebra companie de articole sportive a pastrat doar jambierele albe.

"Tricoul are un albastru mai stralucitor, mai vibrant, cu indicii de taieturi galbene pe lateral. "CFC" cu galben este tricotat pe spate. Aceasta imprimare este continuata pe short, iar intregul aspect este completat cu jambierele albe, cu tente de galben si albastru", este comunicatul oficial emis de Chelsea.

Chelsea si-a lansat noul echipament in mare stil. Au realizat un clip in care vedetele echipei sunt imortalizarte intr-un cadru vintage, specific anilor '60. Toate aceste lucruri se intampla pe melodia celor de la Zombies – Time of the season, un hit al acelei perioade.

Fanii isi vor putea vedea favoritii imbracati in "haine noi", in finala Cupei Angliei, cu Leicester, din 15 mai.



It's that time of the season. ????????

Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come ???? ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF