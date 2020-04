Dan Savenco e de o saptamana politist! Handbalistul de la Dinamo a povestit experienta traita in Ferentari: "Omule, e favela acolo!"

Sportivii legitimati la clubul Dinamo au fost detasati pentru a ajuta pe timpul starii de urgenta.

Mai multi sportivi, printre are si Larisa Iordache si Dan Savenco, au imbracat uniforma de politist si au luat la pas strazile din Bucuresti. Handbalistul de la Dinamo a fost repartizat la Sectia 24, in Ferentari, intr-una dintre cele mai rau famate zone ale Capitalei.

"Am o saptamana ca politist deja. Si, bineinteles, am ajuns pe celebra Alee a Livezilor. Omule, e favela! Nu poti sa-ti inchipui exact, nu poti sa descrii in cuvinte, uitati-va pe net si apoi inmultiti cu o suta ca sa va dati seama de realitate. Cand am intrat pe strada, am vazut sobolani mai mari ca o pisica. M-au intrebat colegii: «Ai curaj sa intri in blocuri?». Am avut sansa de a merge acolo cu celebrul «Gargamel», m-a dus 10-15 minute prin, nu stiu cum sa numesc exact, locuintele alea", a povestit Savenco, pentru Libertatea.

Gargamel, pe numele sau real Alexandru Gaitan, este unul dintre cei mai cunoscuti agenti de politie din zona, care lucreaza de peste 30 de ani.

"La inceput, am fost cu masina, cu Loganul, dar asta e lux, cand mergi la patrulare orice se poate intampla. Nu se gandeste nimeni ca esti sportiv, poti sa fii si Messi. Am vazut ce nu credeam ca exista si ceea ce nu cred ca o sa mai vad in viata. Te infurii, ti-e mila, ti-e teama, ti-e scarba, sunt atatea sentimente ce te napadesc"

Vrei sa ajuti, vrei sa fugi, nu-ti vine sa crezi, dar e un cosmar real. Ceea ce vedeti la TV din filmele americane, din ghetouri, sau viata la tara, in zone sarce... E pistol cu apa, pe langa ce e in Aleea Livezilor. Cand am iesit de acolo, le-am spus politistilor: <<Voi, care patrulati pe aici, care trebuie sa rezolvati conflicte aici, voi sunteti eroi! Lumea va injura, dar cum naiba puteti trai in stresul asta continuu?>> Am crezut ca tot ce arata la TV e supradimensionat, dar realitatea rea n-o stie nimeni cu adevarat pana nu ajungi aici", a explicat Savenco pentru sursa citata.

De cateva zile insa, handbalistul campioanei a fost trimis la Sectia 6, langa stadionul Dinamo, unde lucrurile stau mult mai bine.