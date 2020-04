BREAKING NEWS | Ionut Negoita vinde Dinamo! Marti semneaza actele! Prima reactie: "Eu atat am putut. Se pricep mai bine ca mine"

Ionut Negoita a decis sa renunte la actiunile clubului din Stefan cel Mare si acestea vor fi vandute Asociatiei "Dinamovisti pentru Dinamo".

Update 21:45: Ionut Negoita confirma ca va vinde clubul: "Se pricep mai bine ca mine"

Clubul Dinamo va fi vandut Asociatiei "Dinamovisti pentru Dinamo", iar Ionut Negoita a confirmat acest lucru. Contractul va fi semnat marti.

"Da, este adevarat. Eu sunt elegant si am raspuns rapid ofertei. Doamne ajuta sa se ocupe, sa faca, sa fie bine pentru Dinamo, sa preia fraiele ca se pricep mai bine ca mine! Probabil, au resurse financiare sa plateasca lunar jucatorii, toate cheltuielile care sunt la club. Avand clubul au alta credibilitate, pot colecta de la suporteri, pot atrage sponsori, e treaba lor. Eu atat am putut. Eu am trimis oferta si fanilor din programul socios Doar Dinamo Bucurest (DDB), insa ei au spus ca nu pot avea forta financiara necesara de a sustine de unii singuri un club de nivelul lui Dinamo. Mai mult ce sa fac? V-am zis ca nu mai e de joaca. In afara unor injurii gratuite la adresa mea, nu s-a intamplat nimic concret pentru Dinamo, in conditiile in care toti se lauda ca iubesc acest club", a spus Ionut Negoita, potrivit Gazetei.

Ionut Negoita va renunta in cele din urma la actiunile pe care le detine la clubul Dinamo (82%).

Asociatia "Dinamovisti pentru Dinamo" si-a exprimat intentia de a cumpara actiunile, iar Ionut Negoita si-a dat acceptul. Intalnirea decisiva va fi marti.

"Am luat act de raspunsul dumneavoastra prin care va manifestati in mod ferm intentia de a achizitiona in intregime pachetul detinut de SC Lotus Perfect Products SRL la SC Dinamo 1948 SA. Am luat act si de angajamentul ferm de a prelua in intregime drepturile si obligatiile actionarului majoritar cat si ale SC Dinamo 1948 SA si ca veti face toate demersurile necesare in vederea continuarii activitatii.

Imediat dupa terminarea Sarbatorilor Pascale, marti, 21 aprilie, suntem de acord sa semnam contractul de vanzare - cumparare al pachetului de actiuni, in conformitate cu oferta noastra si angajamentul dumneavoastra. Am transmis contactul notarului care se va ocupa de perfectarea actelor domnului Bogdan Pancu", se arata in raspunsul trimis Asociatiei "Dinamovisti pentru Dinamo", potrivit Gazetei.

Ionut Negoita trecuse deja actiunile clubului pe numele lui George Draghia, insa acum cele 82% din actiunile clubului vor fi preluate de asociatia respectiva.