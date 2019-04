S-a RUPT vestiarul FCSB? Informatii din vestiar: MM nu mai garanteaza pentru el, jucatorii nu sunt nici ei multumiti

Declaratiile date de Gigi Becali in ultimele saptamani nu l-au ajutat deloc pe Teja in relatia cu jucatorii!

Fanatik scrie ca in vestiarul FCSB nu e deloc liniste. Becali l-a acuzat public pe Teja pentru lipsa de consistenta a echipei in 2019. Jucatorii nu simt vreo schimbare majora fata de perioada Nicolae Dica. Actualul antrenor nu pare sa aiba nici el prea multe de spus in fata lui Becali, care se implica la fel de mult in deciziile care ar trebui sa apartina bancii tehnice.

Nici Mihai Stoica nu il mai sustine total pe Teja, sustine Fanatik. Directorul sportiv nu s-ar opune unei schimbari pe banca FCSB din vara.

Becali a lasat de inteles ca decizia despartirii ii apartine in exclusivitate lui Teja. Patronul FCSB a confirmat insa ca se gandeste la Devis Mangia daca Teja renunta. "Mangia e o varianta doar daca Mihai alege sa plece. Teja va pleca de la FCSB doar cand va dori el", a spus Becali.