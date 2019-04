FCSB - Astra 1-0 | MM a rabufnit la adresa arbitrajului: "Nu se poate asa ceva!" Fazele acuzate de ros-albastri

FCSB a invins Astra cu 1-0 si inca mai spera la titlu.

De Paste, FCSB a castigat cu Astra, scor 1-0, gol marcat de Florin Tanase. Acelasi jucator a cerut penalty, iar MM Stoica acuza mai multe faze gresite de catre central.

"Nu se poate asa ceva. Au fost trei faze in care Radu Petrescu trebuia sa dicteze lovitura de pedeapsa in favoarea noastra. Trei faze la un singur jucator. Pai ce facem? Nu jucam ceea ce ne dorim, nu putem sa le fim superiori adversarilor nostri asa cum ne dorim, am avut si sanse pe final la meciul aceasta pentru ca Astra a avut si ocazii. Fac si eu ca Gheorghe Stefan pe vremuri: sa ni se dea ce e al nostru.

Ce sa-i spui lui Tanase daca arbitrul trebuia sa dicteze trei lovituri de pedeapsa?! Ce sa-i spui? Nu mai intra in careu?! E prea mult. Eu am trait si vremurile celelalte, cand nu se televiza. Te duceai la Bistrita si jucai pana se intuneca", a spus MM Stoica.

MM Stoica: Radu Petrescu a facut multe greseli impotriva noastra!

"Stiu ca Petrescu face multe greseli impotriva noastra. Stiu ca Petrescu a facut greseli la CFR - Gaz Metan", a mai spus directorul sportiv al celor de la FCSB.

Este inadmisibil. Am vazut ca etapa aceasta Sebastian Gheorghe a arbitrat bine mersi. Ce sa inteleaga arbitrii? Sebastian Gheorghe a facut o greseala inexplicabila. Mai mult, am cerut sa ni se explice, nici macar asta, nu am primit nicio explicatie.

Am fost chemat ca au spus cei de la comisie, a semnat domnul Vassaras o hartie ca eu as fi sugerat. Eu nu am sugerat nimic, am spus clar: am fost dezavantajati. Sunt greseli foarte mari, greseli care decid un campionat", a mai atacat Mihai Stoica.

