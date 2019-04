Josef Sural, internationalul ceh decedat azi-noapte intr-un accident, i-a dat gol FCSB-ului in urma cu 3 ani, pe cand juca la Sparta! VIDEO

Internationalul ceh Josef Sural si-a pierdut viata la doar 28 de ani intr-un tragic accident rutier petrecut azi-noapte in Turcia. Alti fotbalisti cunoscuti au ajuns la spital.

Internationalul ceh Josef Sural si-a pierdut viata la doar 28 de ani. Acesta a murit dupa ce microbuzul in care se afla alaturi de alti fotbalisti de la Alanyaspor s-a rasturnat. Steven Caulker si Papiss Cisse, fosti la Newcastle, dar si jucatorii Djalma, Baiano, Welington si Sackey au fost si ei raniti, dar vietile lor nu sunt in pericol.

In varsta de doar 28 de ani, Sural era casatorit si avea doi copii, cel mai mic avand doar 9 luni.

Jucatorii lui Alanyaspor se intorceau de la meciul cu Kayserispor, iar soferul ar fi adormit la volan.

Nicusor Stanciu, Florin Nita si Alex Chipciu au jucat alaturi de Sural la Sparta Praga. Ei au transmis mesaje de condoleante.

Sural i-a dat gol FCSB-ului in 2016



Josef Sural a jucat la Sparta Praga intre 2016 si 2018. In 2016, el i-a dat gol FCSB-ului in turul 3 al preliminariilor UEFA Champions League.

Sparta si FCSB au facut 1-1 la Praga. In retur, FCSB a castigat cu 2-0 si s-a calificat in Play Off, unde a pierdut 0-5 si 0-1 cu Manchester City.

Josef Sural a mai jucat la Brno si Slovan Liberec, iar in 2019 s-a transferat la Alanyaspor.

20 de selectii si 1 gol a bifat acesta pentru nationala Cehiei.