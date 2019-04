CRAIOVA 0-0 SEPSI LIVE | Cicaldau a trimis in bara! Oltenii castiga sau pot rata Europa. Craiova a pierdut pariul: nu sunt 15.000 de suporteri pe stadion

Comentam impreuna toate fazele din CRAIOVA - SEPSI pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Min 5: Cicaldau trimite in bara, cu capul, dupa o centrare a lui Dimitrov.

Nu s-au strans 15.000



Mihai Rotaru a anuntat inainte de meci ca daca vin 15.000 de suporteri la meciul din aceasta seara, atunci fanii vor primi inapoi banii platiti pe bilete.

Nu s-au strans 15.000. Sunt cel mult 10.000 de suporteri in acest moment pe Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova a spart gheata etapa trecuta dupa o serie de 4 meciuri in care obtinuse un singur egal, cu CFR Cluj. Totusi, victoria cu Astra din urma cu o saptamana a fost urmata de dezamagirea eliminarii din Cupa Romaniei in fata celor de la Viitorul, echipa care ii pune in pericol pozitia a 3-a echipei lui Corneliu Papura.

Aflata pentru prima data in play-off, Sepsi este pe ultimul loc cu un singur punct obtinut pana acum in primele 5 meciuri, un egal fara goluri cu Viitorul. Neagoe este insa extrem de apreciat la Sfantul Gheorghe si a fost unul dintre numele mentionate pentru inlocuirea lui Devis Mangia inainte de numirea lui Papura.

Iata echipele de start:

CSU Craiova:

Mirko Pigliacelli - Dimitrov, Donkor, Kelic, Bancu - Mateiu, Cicâldău, Fedele - Mihăilă, Bărbuț, A. Cristea

Sepsi:

Fejer - G.Moura, VieraJovanovic, O.Abud - Vaşvari, Karnitski - Nouvier, D.Flores, Y.Hamed - Tandia