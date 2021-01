'Old Firm' Rangers - Celtic, LIVE TEXT de la 14:30! Gazdele se pot detasa decisiv in lupta pentru titlu! Ianis Hagi este anuntat rezerva la echipa lui Gerrard

Rangers si Celtic se vor intalni in unul dintre cele mai mari derby-uri de pe planeta.

Echipa antrenata de Steven Gerrard se afla pe primul loc in Premiership dupa 21 de meciuri disputate, avand un avans de 16 puncte fata de marii rivali, dar si trei meciuri in plus disputate.

Rangers vine dupa o serie incredibila de 13 victorii consecutive in Scotia si, in cazul unei victorii in marele derby, se va apropia si mai mult de incheierea suprematiei de noua ani a lui Celtic.

De cealalta parte, fosta adversara a CFR-ului din grupele Europa League vine pe Ibrox Park de asemenea dupa o serie foarte buna.

Echipa antrenata de Neil Lennon a castigat ultimele patru meciuri din campionat fara sa primeasca niciun gol.

In duelul meciurilor directe Rangers conduce cu 163 de victorii, in vreme ce Celtic are 159 de meciuri castigate, iar 99 de partide s-au terminat la egalitate.

Presa din Scotia anunta ca Ianis Hagi va fi lasat pe banca de rezerve de Steven Gerrard pentru superderby-ul de astazi.