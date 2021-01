Real Madrid, aproape de prima MARE LOVITURA a anului! Campionul dat ca si transferat la echipa lui Zidane

Fotbalistul de 28 de ani nu a ajuns la o intelegere cu oficialii bavarezi cu privire la o prelungire, astfel incat cel mai probabil va parasi Allianz Arena dupa 10 ani.

Mai multe cluburi uriase din Europa s-au interesat de internationalul german in ultimele luni, cum ar fi Juventus, Liverpool, Barcelona sau Real Madrid.

Se pare insa ca echipa condusa de Florentino Perez are cele mai mari sanse sa il aduca pe Alaba, potrivit Marca.

Conform sursei citate, campioana Spaniei i-a facut deja o oferta concreta austriacului de 10 milioane de euro pe sezon, urmand ca fundasul stanga sa semneze pe patru sezoane cu Real.

