BREAKING NEWS! Lovitura de teatru la Arsenal! Arsene Wenger este dispus sa se intoarca pe Emirates: "Daca voi fi dorit, ii voi ajuta!"

Arsenal trece prin cea mai dificila perioada din ultimii multi ani.

Echipa antrenata de Mikel Arteta se afla doar pe pozitia a 13-a in Premier League dupa 16 meciuri, foarte aproape de locurile de retrogradare.

Cu toate ca echipa din Nordul Londrei a reusit sa lege doua victorii in campionat, 1-0 cu Brighton si 3-1 cu Chelsea, in Anglia se discuta in continuare despre demiterea antrenorului spaniol.

Iar solutia pentru redresarea echipei poate veni de unde nimeni nu se astepta. Fostul antrenor de legenda al 'tunarilor', Arsene Wenger, a dezvaluit ca nu ar refuza o oferta din partea fostei sale echipe.

Intr-un interviu pentru Men in Blazers, antrenorul francez a declarat ca este dispus sa isi ajute echipa de suflet, dar nu crede ca i se va cere acest lucru.

"Daca voi fi dorit, ii voi ajuta. Dar nu ma astept sa se intample asta", a spus el sursei citate.

Wenger, care nu a mai antrenat din 2018 cand a fost demis de la Arsenal, a spus ca inca incearca sa treaca peste dezamagirea pe care a simtit-o la momentul respectiv: "Timpul este un doctor bun".

Arsène Wenger has left the door open for a return to Arsenal: "If I’m needed, I will help them." (Source: NBC) pic.twitter.com/SOtcfuPc8F — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 1, 2021

In octombrie, Wenger a vorbit despre sansele ca Arteta sa aiba rezultate bune pe banca lui Arsenal si s-a aratat increzator in capacitatea antrenorului spaniol.

"Mikel are pasiune pentru acest joc, o buna motivatie, o buna concentrare si dorinta de a face lucrurile bine.

Se pot vedea toate ingredientele necesare, plus ca are si o influenta importanta asupra jucatorilor.

Este norocos ca poate incepe direct la un club mare, in conditiile in care in mod normal ai nevoie de zece ani de munca penru a ajunge in acea pozitie. Dar datorita faptului ca a jucat pentru club si a fost un fotbalist bun, a avut aceasta sansa. Ii urez succes.

Eu am parasit clubul lasandu-le succesorilor mei toate conditiile pentru a face lucruri mai bune ca mine si clubul are acum resursele financiare pentru a castiga campionatul", a spus Wenger pentru Talk Sport.

Arsene Wenger a stat pe banca lui Arsenal nu mai putin de 22 de ani inainte de a fi inlocuit in 2018 cu Unai Emery.

Francezul ajuns la 71 de ani a castigat cu echipa londoneza trei titluri in Premier League, sapte Cupe ale Angliei si a jucat o finala de UEFA Champions League, pierduta in 2006 in fata Barcelonei.