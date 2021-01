Burleanu este convins ca Radoi poate califica Romania la Campionatul Mondial: "Am incredere in el si in staff-ul sau!" Ce spune despre infrangerea din barajul cu Islanda

Romania se pregateste pentru debutul in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar.

Nationala condusa de Mirel Radoi va juca primul meci din grupa de calificare pe data de 25 martie impotriva Macedoniei de Nord pe teren propriu.

La numai trei zile distanta, 'tricolorii' vor infrunta tot in Romania marea favorita a grupei, Germania.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a vorbit despre sansele primei reprezentative de a se califica la turneul final din 2022.

Burleanu a precizat ca nu este imposibil ca echipa lui Radoi sa obtina calificarea si are incredere ca selectionerul va reusi acest lucru.

De asemenea, presedintele FRF a vorbit si despre barajul pentru EURO 2021 pierdut in fata Islandei si a anuntat ca isi doreste ca 'tricolorii' sa isi ia revansa in fata nordicilor.

"Nu e nici cea mai usoara grupa, dar nici cea mai grea. Germania este o forta a fotbalului mondial, cu Islanda ne dorim revansa. Am incredere in Mirel Radoi si in staff-ul sau ca vor reusi sa creeze un grup competitiv, care sa ne duca din nou la Mondial.

Miza a fost uriasa, iar experienta adversarilor nostri, maturitatea pe care au aratat-o in joc, cred ca a fost decisiva. Am incredere in Mirel Radoi, vreau ca sub comanda lui Romania sa revina la un Campionat Mondial", a spus Burleanu potrivit Agerpres.

Romania face parte din grupa J a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din Qatar alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.