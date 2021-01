Elabdellaoui, vizitat de Terim in spital dupa accidentul de Anul Nou: "Nu e usor ce a trait!" Ce se intampla cu norvegianul

Capitanul nationalei Norvegiei a trecut prin clipe de cosmar in seara de Anul Nou.

Elabdellaoui a fost internat dupa ce i-a explodat o petarda in mana la petrecerea de Revelion. Fotbalistul s-a ales cu rani serioase la ochi, care i-au pus in pericol vederea, iar medicii au fost nevoiti sa il opereze de urgenta.

Faith Terim (67 ani) l-a vizitat pe norvegian la spital si a vorbit pentru ntvspor.net despre starea jucatorului sau.

"Este un jucator valoros pentru noi, atat pe teren cat si in afara lui. Am vorbit cu el, i-am spus ce gandesc, ne-am emotionat amandoi, nu am putut sta in salon. Vom face tot ce putem pentru a-l ajuta. I-am zis sa se lupte, ca poate invinge. Este mai bine fata de ziua trecuta, sau cel putin asa vrem noi sa vedem. Nu este usor, insa sa speram ca lucrurile se vor desfasura bine pentru el.

Are nevoie de rugaciunile tuturor, a avut parte de un ghinion mare, insa vom face fata. A vrut sa isi faca fericiti copiii. Sper sa se recupereze repede", a declarat Terim conform sursei citate.