Tănase și-a încheiat cu scandal a doua perioada petrecută la FCSB. Spre finalul lunii august, a intrat într-un conflict cu Lucian Filip la unul dintre antrenamente, iar ulterior a fost exclus din lot. Gigi Becali a recunoscut că, din acest motiv, l-a forțat pe mijlocaș să plece cu destinația Omonia Nicosia.

Gigi Becali îl așteaptă pe Florin Tănase înapoi la FCSB

Florin Tănase, care a avut și un schimb dur de replici cu Mihai Stoica în momentul plecării, este așteptat acum înapoi la FCSB. La o zi după ce a spus că regretă plecarea decarului, Gigi Becali a susținut că Tănase a fost mișcat de această declarație și este binevenit acum la FCSB, însă cu câteva condiții.

Rămâne de văzut dacă și Omonia Nicosia va fi dispusă să se despartă de Florin Tănase atât de rapid. La 1 septembrie, internaționalul român a semnat un contract până în 2028 cu formația cipriotă.

"Am vorbit cu Bogdan Costicea, mi-a zis că Tănase era cu lacrimi în ochi că l-am lăudat aseară. Așa că uite care e treaba… El poate să vină la mine oricând, că e băiat de caracter. Numai că trebuie să țină cont de un lucru: el poate să facă ce vrea în timpul liber. Dar orice om care lucrează la mine, nu neapărat numai la fotbal, ci oriunde, trebuie respect.

Nu ai respect, nu stai și nu lucrezi la mine. Aici a fost vorbă de respect față de mine. E vorba de club, de milioane de euro, tu când pleci de la antrenament… El regretă acum, dar trebuia să fac asta, pentru ca toată lumea să știe că nu te joci cu Becali", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.