Internaționalul român ocupă poziția a opta în ierarhia faulturilor din faza calificărilor sezonului 2026-2027, cu cinci infracțiuni comise. Dragomir împarte acest loc cu fotbaliști precum Lukebakio, Andreas Schjelderup, Jhon Durán și Sudakov, toți legitimați la Benfica, dar și cu Darío Osorio, de la Midtjylland.

Clasamentul este dominat de jucătorii echipei Ferencvaros, care ocupă primele patru poziții. Lider este Bamidele Yusuf, cu 14 faulturi, urmat de Lenny Joseph (13) și de Kristoffer Zachariassen și Cadu, ambii cu câte 11. Pe locul al patrulea, cu 10 faulturi comise, se află și un alt fotbalist român, Marius Corbu, legitimat tot la gruparea din Ungaria.