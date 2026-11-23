Internaționalul român ocupă poziția a opta în ierarhia faulturilor din faza calificărilor sezonului 2026-2027, cu cinci infracțiuni comise. Dragomir împarte acest loc cu fotbaliști precum Lukebakio, Andreas Schjelderup, Jhon Durán și Sudakov, toți legitimați la Benfica, dar și cu Darío Osorio, de la Midtjylland.
Clasamentul este dominat de jucătorii echipei Ferencvaros, care ocupă primele patru poziții. Lider este Bamidele Yusuf, cu 14 faulturi, urmat de Lenny Joseph (13) și de Kristoffer Zachariassen și Cadu, ambii cu câte 11. Pe locul al patrulea, cu 10 faulturi comise, se află și un alt fotbalist român, Marius Corbu, legitimat tot la gruparea din Ungaria.
Cifrele lui Vlad Dragomir în actuala stagiune
În preliminariile Europa League, Vlad Dragomir a evoluat în patru partide pentru Pafos, în dublele cu Hajduk Split și RB Salzburg. Mijlocașul a bifat 319 minute pe teren, a fost titular în trei dintre confruntări și a reușit să ofere o pasă decisivă.
În total, în sezonul 2026-2027, fotbalistul născut la Timișoara a adunat 19 apariții în toate competițiile pentru formația cipriotă, totalizând 1.492 de minute. Acesta a contribuit cu două goluri și trei pase decisive, evoluând în campionat, Supercupa Ciprului, preliminariile Europa League și în Conference League, competiție în care Pafos o va întâlni joi, 26 noiembrie, pe FC Midtjylland.
Vlad Dragomir joacă pentru Pafos din august 2021 și are un contract valabil până în mai 2028. Mijlocașul de 27 de ani, care a strâns până în prezent 13 selecții la echipa națională a României, are o cotă de piață de 2,2 milioane de euro.