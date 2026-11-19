Becali a negat vehement că și-a dorit să îl îndepărteze pe Stoica de la club, despre care a spus că reprezintă un prieten important pentru el.

Gigi Becali, detalii despre relația sa cu Mihai Stoica

În plus, omul de afaceri a garantat că are în continuare o relație bună cu fostul președinte al Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor.

Mai mult decât atât, Gigi Becali i-a transmis lui Mihai Stoica să lase orgoliul deoparte și să revină la FCSB, unde este binevenit oricând într-o funcție simbolică.

„Mă știți pe mine, dar și pe MM. Eu îmi împing frații? Eu le spun: «Băi, Mihai, retrage-te»? Sau le spun: «Stai aici lângă mine până la moarte, dar mai pune niște oameni să ajute»?

Fac eu așa ceva? Și așa va fi, oricând. L-am văzut la Prima și i-am zis că nu-mi place de el. A și ținut mult post și de aia arăta așa. Să-l împing pe MM eu? Unul care e de 25 de ani cu mine și care spune că toată viața îi rămâne aproape, să-l împing?

Becali: „Oricând vrea MM, mâine, vine înapoi”

Oamenii ăștia sunt de doi lei și văd caracterul lor în caracterul altora. Ei cred că ceea ce ar face ei poate face altul. Oameni buni, nu știți ce e ăla caracterul, dragostea. La voi se poate orice, la mine nu se poate.

La mine, oricând vrea MM, mâine, vine înapoi. Oricând. I-am spus să lase orgoliul și să vină înapoi. Am luat cu el bani, am câștigat mult, prieteni, și acum să-l împing? Înseamnă că mai bine mor decât să fiu un asemenea caracter!

Vorbesc zilnic cu el. El vorbește cu trei sferturi din gură, că nu-i convine situația, deși el a creat-o toată. I-am spus că nu Boutoutaou e problema, ci locul din clasament. Tu răspunzi de el. Mi-a recunoscut: «Da, Gigi, am greșit». Aia e problema mea, locul în clasament”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Latifundiarul a discutat și de conflictul declanșat în privința lui Boutoutaou: „Dacă eram pe locul 1, mă interesa pe mine că i-am dat bani lui Boutoutaou? Sunt eu rău de pagubă, contează la mine banii? Contează demnitatea. Am ajuns pe locul 9, în play-out. El a creat, de ce… Hai să aduci jucători, jucători și nu a adus. Dar asta nu înseamnă că-l împing eu vreodată”.