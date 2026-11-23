Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Bucureștenii au trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.

Gigi Becali a răbufnit după meci și a anunțat că se va implica din nou la echipă. Chiar dacă a adus mai mulți oameni în club, ca urmare a plecării lui Mihai Stoica, patronul de la FCSB anunță că va fi și ”scouter” la echipa sa.

Gigi Becali, scouter la FCSB: ”O să vedeți dacă mă pricep sau nu”

Mai în glumă, mai în serios, Becali spune că va viziona meciuri întregi înainte să cumpere un jucător. Nu mai vrea să aibă parte de experiențe neplăcute, așa cum s-a întâmplat cu Aymen Boutoutaou (25 de ani), pe care e gata să-l dea afară după ce a plătit peste un milion de euro în schimbul său.

„Nu sunt de aici, sunt numai din străinătate. Negociem cu ei, sunt câțiva jucători pe care i-am văzut și eu. Ei au văzut meciuri întregi, dar când ne hotărâm negociem. Când o să mă hotărăsc, stau să văd un meci întreg. Când iau jucători, o să vedeți voi dacă eu mă pricep sau nu”, a spus Becali.

După rezultatul de la Mioveni, FCSB a rămas pe locul nouă, cu 22 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la trei puncte de locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off.

În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu, de această dată cu ultima clasată Csikszereda.

FC Argeș - FCSB 0-0 | Echipele de start: