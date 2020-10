Rufo Collado garanteaza ca spaniolii au un proiect pe termen lung la Dinamo! "Usor, usor vom ajunge acolo unde merita si unde fanii nostri doresc"

Directorul sportiv al lui Dinamo a vorbit despre proiectul pe care investitorii spanioli il au.

Clubul a fost preluat de Pablo Cortacero si de investitorii spanioli din spatele lui, dar multa lume a fost sceptica in privinta noilor patroni. Rufo Collado a asigurat ca spaniolii nu au preluat Dinamo pentru o luna, doua sau trei si a declarat ca totul trebuie luat pas cu pas.

"Nu am venit pentru o luna sau doua luni sau trei. Am venit pentru un proiect cu o durata lunga si atunci vom incerca sa ducem clubul la nivelul la care merita, nu doar la nivel national, ci si la nivel european. Dar trebuie sa o luam pas cu pas, nu putem sa o luam de la zero asa. Am facut multe transferuri, stim ca am schimbat multe departamente, ca am angajat oameni noi, pentru fizioterapie, pentru nutritie, laturi care nu existau inainte in club. Sunt multe schimbari pe care le-am facut in ultimele saptamani, iar acestea necesita un proces. Usor, usor vom ajunge cu Dinamo acolo unde merita si unde fanii nostri doresc", a declarat Rufo Collado pentru TelekomSport.

Dinamo a oficializat 14 transferuri in aceasta vara, majoritatea fiind jucatori straini. Chiar daca s-au adus multi jucatori pe salarii mari, echipa nu a debutat bine in noul sezon din Liga 1. Clubul din Stefan cel Mare este pe locul 14 in clasament cu doar 5 puncte dupa 6 meciuri jucate.

Dinamo Liga 1 Rufo Collado