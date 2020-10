ULTIMA ORA! Dinamo risca DEPUNCTAREA! Motivul pentru care alb-rosii pot fi executati de catre Comisia de Disciplina!

Dinamo a inregistrat o campanie de transferuri spectaculoasa odata cu schimbarea proprietarului clubului,nu mai putin de 14 fotbalisti fiind adusi in 'Groapa' de noua conducere.

Totul pare perfect la echipa antrenata de Cosmin Contra, doar ca, dupa cum s-a vorbit foarte mult in ultima perioada in spatiul public, se pare ca noul actionariat al 'cainilor rosii' nu a reusit inca sa plateasca salariile restante. Si nu este vorba doar despre salariile jucatorilor aflati in prezent sub contract cu 'alb-rosii', ci mai mult spaniolii nu au achitat nici datoriile catre fostii angajati ai clubului.

Este si cazul lui Dan Nistor, mijlocasul Universitatii Craiova, care a plecat de la Dinamo la inceputul anului 2020. Se pare ca acesta ar mai avea de incasat de la Dinamo suma de 20.000 de euro, pentru care a depus memoriu si chiar daca i s-a dat castig de cauza, tot nu si-a incasat banii.

Astfel, fotbalistul in varsta de 32 de ani a luat decizia de a cere executarea acestei decizii, dupa cum anunta Gazeta Sporturilor.

Conform sursei citate, Dinamo are termen sa plateasca acesti bani catre Dan Nistor pana la sedinta Comisiei de Disciplina care va avea loc miercuri 14 octombrie. In caz contrar, Dinamo risca o amenda cuprinsa intre 3.000 si 7.000 de lei, iar in eventualitatea in care Nistor nu isi recupereaza banii pana pe 29 octombrie, clubului bucurestean ii pot fi luate 2 puncte.

In aceeasi situatie ca Dan Nistor se mai afla si alti fotbalsti ai 'cainilor', precum Maattia Montini sau Kristian Kostrna, dar si fostul antrenor al echipei, Adrian Mihalcea.