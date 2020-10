A semnat contractul IN AVION! Cum a facut Dinamo mutarea BOMBA de la Manchester City: erau alte 3 oferte din Spania si Galatasaray pe urmele lui

Dinamo s-a intarit serios in ultimele saptamani, dupa ce clubul a fost preluat de noii investitori spanioli.

'Cainii' au adus jucatori cu nume, iar cel mai important e Aleix Garcia, care pana in aceasta vara a fost sub contract cu Manchester City. Relatia directorului sportiv Rufo Collado cu Txiki Begiristain, omul care ocupa acelasi rol la Manchester City, a contat la tratative. Collado spune ca Garcia a mai avut propuneri importante de transfer din La Liga, dar si de la Galatasaray. A ales pana la urma Dinamo, pentru care a semnat in avion!

"S-a facut transferul pe ultima suta de metri. A semnat in avion, inainte sa urce nu stia ce sa faca, ce echipa sa aleaga. Din fericire, a ales destinatia Bucuresti. A fost ceva in genul afacerilor pe care obisnuia sa le faca Florentino Perez la Real pe vremuri. Ii sunt recunoscator lui Aleix, stie ca a venit la un club mare, cu o istorie grandioasa in spate. A venit sa ajute Dinamo sa ajunga unde merita. A fost greu de adus, avea foarte multe oferte. Nu a fost usor sa negociem, au fost discutii indelungate cu jucatorul, cu impresarii. E mai greu de facut un transfer atunci cand jucatorii sunt liberi, au variante bune de peste tot", a spus Collado pentru Gazeta Sporturilor.

