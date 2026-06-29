Mihai Rotaru pune un milion de euro la bătaie pentru fostul atacant de la Benfica și Sporting!

Universitatea Craiova s-a înțeles cu Heri Tavares, extrema stângă de 29 de ani legitimată la Maccabi Netanya.
Fotbalistul din Capul Verde s-ar afla deja în cantonamentul echipei din Austria și ar urma să semneze un contract valabil pe trei sezoane, informează Fanatik.
Mihai Rotaru pune un milion de euro la bătaie pentru Heri Tavares
Mai mult, Mihai Rotaru este pregătit să plătească un milion de euro pentru transferul jucătorului, care vine după două sezoane petrecute în Israel.
În stagiunea recent încheiată, Tavares a bifat 32 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat șase goluri și a oferit zece pase decisive.
Tavares a trecut pe la Benfica și Sporting
Heri Tavares este un produs al fotbalului portughez și, de-a lungul carierei, a evoluat pentru Benfica B, Sporting B, Estoril, Famalicao, Boavista, Moreirense, Brest, Ponferradina și Maccabi Netanya.
La nivel internațional, atacantul a trecut pe la reprezentativele de juniori ale Portugaliei, însă la seniori a ales să reprezinte naționala statului Capului Verde, pentru care a strâns cinci selecții.
- 750.000 de euro este cota de piață a lui Tavares, potrivit Transfermarkt