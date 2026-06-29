Mihai Rotaru pune un milion de euro la bătaie pentru fostul atacant de la Benfica și Sporting!

Universitatea Craiova s-a înțeles cu Heri Tavares, extrema stângă de 29 de ani legitimată la Maccabi Netanya.

Fotbalistul din Capul Verde s-ar afla deja în cantonamentul echipei din Austria și ar urma să semneze un contract valabil pe trei sezoane, informează Fanatik.

Mihai Rotaru pune un milion de euro la bătaie pentru Heri Tavares

Mai mult, Mihai Rotaru este pregătit să plătească un milion de euro pentru transferul jucătorului, care vine după două sezoane petrecute în Israel.