Costin Lazăr s-a duelat cu nume importante din fotbalul internațional precum Lionel Messi, Luka Modric, Karim Benzema și Harry Kane.

Costin Lazăr i-a înfruntat pe Messi, Modric, Benzema și Kane

Fostul „închizător” l-a avut adversar pe Messi într-un amical România - Argentina 0-0, pe Arena Națională, disputat pe 4 martie 2014. Tot în tricoul naționalei l-a înfruntat și pe Karim Benzema, într-un România - Franța 0-0 (6 septembrie 2011) din preliminariile EURO 2012.

Pe Luka Modric și Harry Kane i-a întâlnit în Tottenham 1–2 PAOK, pe 30 noiembrie 2011, din grupele Europa League.

Verdictul lui Lazăr despre starurile cu care s-a duelat

Dintre toți adversarii săi, Lionel Messi l-a impresionat cel mai tare pe Costin Lazăr. El l-a numit pe argentinian un zeu al fotbalului.

„Nu știu, era exact ca un purice care sare și nu poți să-l prinzi. Era foarte rapid. Au fost câteva faze în care... Pe mine m-a pus nea Piți să joc un pic mai sus decât Bourceanu și Pintilii. Jucam defensiv, asta e clar. Eram toți trei să aglomerăm.

A trecut de Pintilii, a trecut de Bourceanu și i-am dat peste picioare. În primă fază n-a căzut. I-am dat a doua oară și a căzut. Era foarte greu să-i iei mingea, ca și cum era lipită de picior. Aveai impresia că o să-i sară și lui mingea, dar nu-i sărea.

Avea viteză bună de deplasare, cu mingea la picior era foarte rapid, adică ai impresia că aleargă fără minge. Și avea viteza de gândire foarte rapidă. Este greu să le ai pe toate. Messi, din punctul meu de vedere, este un zeu al fotbalului.

Uitați-vă și la vârsta asta, chiar dacă joacă în MLS. El este decisiv aproape meci de meci”, a declarat Costin Lazăr, potrivit iamsport.ro.

Lazăr, despre Luka Modric: „L-am simțit foarte inteligent”

Și Luka Modric l-a impresionat pe fostul mijlocaș defensiv român.

„Modric, da... Am jucat împotriva lui când era la Tottenham. Am bătut cu 2-1 la Tottenham. L-am avut adversar direct, l-am simțit foarte inteligent, foarte stăpân pe el, avea poziționare foarte bună, travaliu.

Mă regăseam oarecum în el, dar el avea o încredere mult mai mare. Nu mă compar cu el niciodată, că n-ai cum să te compari, dar te regăsești în anumite chestii de la fiecare jucător”, a mai transmis Costin Lazăr.

La polul opus s-a situat Karim Benzema: „Nu era un jucător care să sară în ochi. Era un jucător la care am avut atenția foarte mare și nu a făcut mare lucru. Nu m-a impresionat foarte tare”.

Despre Kane a menționat că l-a întâlnit într-o perioadă în care Balonul de Aur din 2026 începea să se afirme la nivel înalt.