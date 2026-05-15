După doar un sezon petrecut pe banca Rapidului, tehnicianul de 54 de ani are șanse minime să continue, iar în ultimele zile numele lui Daniel Pancu a fost intens vehiculat ca posibil înlocuitor.

Despre situația din Giulești a vorbit și fostul mijlocaș al Rapidului, Costin Lazăr, care consideră că Dan Șucu ar trebui să mizeze pe un antrenor apropiat de spiritul clubului.

Costin Lazăr propune trei antrenori la Rapid: „Sânge vișiniu!”

Fostul internațional i-a propus pe Daniel Pancu, Marius Măldărășanu și Ioan Ovidiu Sabău.

„Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție ar fi ca domnul Gâlcă să plece, cu toate că este un antrenor bun. Cineva trebuie să plătească, chiar dacă eu sunt de părere că nu este principalul vinovat. Contează mult jucătorii care sunt aduși, trebuie transferuri de marcă la Rapid pentru a fi altceva.

Pancu a demonstrat că este un antrenor foarte bun, este o soluție foarte bună. Totodată, Măldărășanu și Sabău, ei au sânge vișiniu. Costel Gâlcă este un antrenor foarte serios, îmi place foarte mult, însă nu cred că este principalul vinovat”, a declarat Costin Lazăr pentru digisport.ro.

Rapid traversează din nou un final de sezon complicat. Giuleștenii ocupă locul 5 în play-off, cu 32 de puncte, la cinci lungimi de poziția a patra, care poate duce la barajul pentru Conference League.

Formația pregătită de Costel Gâlcă are un bilanț foarte slab în play-off, cu o singură victorie, un egal și șase înfrângeri în opt meciuri. Mai mult, Rapid vine după patru eșecuri consecutive și riscă să rateze încă o dată calificarea în cupele europene.