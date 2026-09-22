Selecționata lui Gheorghe Hagi le va întâlni în urna valorică ”B” pe Suedia (25 sept. & 5 oct.), Bosnia și Herțegovina (28 sept.), respectiv Polonia (2 oct.), în primele patru meciuri din prima acțiune a noii ediții UEFA Nations League.

Costin Lazăr simte că lipsește o piesă din puzzle-ul lui Hagi de la națională: ”Merita să fie convocat!”

Întrebat despre grupa propriu-zisă și dacă România are șanse să obțină rezultate pozitive împotriva celor trei ”grei”, Costin Lazăr, fost internațional român, a amintit că România a mai reușit să pună probleme unor adversari considerați favoriți și crede că orice rezultat este posibil.

”Avem echipe întotdeauna grele în față, nu mai e niciuna o echipă ușoară. Întotdeauna echipa națională va încerca să treacă de echipele care sunt în grupă. Am mai avut probleme, dar uneori am și bătut echipe favorite. Orice e posibil”, a spus Lazăr pentru Sport.ro.

Totodată, fostul internațional cu 32 de selecții la prima reprezentativă a României a sugerat și că puzzle-ul lui Gică Hagi de la națională putea fi completat și de convocarea lui Ianis Stoica.

Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Stoica este legitimat la Estrela Amadora în Portugalia din vara lui 2025, de când FC Hermannstadt l-a cedat pentru 1,3 milioane de euro

”(n.r. Lotul cum ți se pare? Avem jucători pe care ne putem baza?) Sunt jucători buni, care îmi plac. Îmi pare rău că nu este Ianis Stoica. Din punctul meu de vedere merita convocarea. În rest, sunt jucător din care poți face ceva. Avem jucători care încearcă să joace fotbal! Acum, sunt multe aspecte care contează la echipa națională”, a mai spus Costin Lazăr.

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională)

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.