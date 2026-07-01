Cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Pantea va evolua în sezonul 2026/27 la Levadiakos, în primul eșalon al Greciei, sub formă de împrumut. Grecii îl pot transfera definitiv pe Pantea la finalul stagiunii.

Va fi prima experiență pentru Pantea în străinătate. El se află la prima echipă a roș-albaștrilor din 2020, iar de la FCSB a mai plecat în sezonul 2021/22, când a fost împrumutat la FC Hermannstadt.

Reacție categorică după ce FCSB și-a trimis jucătorul în Grecia. Costin Lazăr: ”Dacă faci asta îți pierzi timpul / Rampă de lansare”

Costin Lazăr, unul dintre foștii internaționali români cu evoluții concludente în Grecia, la PAOK, Panetolikos sau Iraklis, consideră că Pantea a prins un transfer ideal la Levadiakos, club care poate fi o rampă de lansare pentru o mutare și mai bună.

”Eu zic că Grecia este o țară primitoare din toate punctele de vedere. Și fotbalistic îți câștigi respectul arătând ce poți pe teren și la antrenamente. La fel ca noi, și ei apreciază jucătorii cu personalitate, jucătorii cu atitudine în teren. Pantea a avut evoluții bune la FCSB și cred eu că va avea evoluții bune și la Levadiakos.

În Grecia țin minte că erau meciuri intense, era multă parte fizică. Cu puțină calitate te impui. Totul depinde numai și numai de tine. Dacă vii să faci performanță, atunci vei face față și vei ajunge cât mai sus. Dacă vii să câștigi un ban în plus îți pierzi timpul. Și suporterii sunt implicați sufletește. Își susțin echipa.

Părerea mea e că e un transfer bun. Depinde de el dacă va fi o rampă de lansare în fotbalul european. Și dacă are o atitudine bună, cred eu, că poate să ajungă mai sus”, a spus Costin Lazăr pentru Sport.ro.

Pantea a bifat la FCSB 104 apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont șase reușite și a înregistrat aproape 6800 de minute în echipamentul clubului

FCSB, comunicat oficial | ”Mult succes!”

Levadiakos a terminat pe locul 6 sezonul regulat al Greciei (42p), iar în play-off-ul pentru cupele europene, clubul a terminat pe poziția a doua cu 31 de puncte, la egalitate cu Aris și la opt puncte în fața lui OFI Crete și la 14 de Volos.

”FCSB anunță că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă.

Clubul nostru îi mulțumește apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, se arată în comunicatul oficial emis de fosta campioană.