Dinamo se află pe primul loc după primele zece runde cu 23 de puncte, în timp ce Rapid se situează pe poziția secundă cu 21 de puncte, iar campioana en-titre, Universitatea Craiova, completează podiumul cu 20 de puncte.

Costin Lazăr, dat pe spate de un antrenor din Superliga: ”Face lucruri extraordinare!”

Costin Lazăr, fost internațional român, a ținut să vorbească însă despre Corvinul Hunedoara, echipa pregătită de Florin Maxim care a promovat în primul eșalon la finalul stagiunii precedente.

Hunedorenii ocupă locul șapte după zece etape cu 13 puncte. Trei victorii, patru remize și trei eșecuri a bifat Corvinul în startul sezonului

Lazăr apreciază munca pe care o depune Maxim la Corvinul și susține că hunedorenii joacă datorită filozofiei pe care a impus-o antrenorul la club.

”Uite, Corvinul, Max (n.r. Florin Maxim) e fostul meu coleg și are acolo ani buni. Îl apreciez mult și mă bucur pentru el. Face lucruri extraordinare că a avut stabilitate! Și-a impus stilul de joc.

Are jucători pe mentalitatea pe care vrea el. Și joacă! Joacă o echipă care a venit în Liga 2. A câștigat și Cupa României pe merit”, a spus Costin Lazăr pentru Sport.ro.

După ce se va relua campionatul, Corvinul o întâlnește acasă pe FC Voluntari în etapa #11, vineri, 9 octombrie, de la ora 18:00. Ulterior, urmează confruntarea cu Rapid din Giulești.

Cum arată clasamentul Superligii României