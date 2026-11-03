Laurențiu Reghecampf a ajuns la a doua înfrângere consecutivă de la revenirea pe banca roș-albaștrilor. A pierdut cu 0-1 aseară în campionat cu „U” Cluj, după ce a cedat cu același scor în Cupa României contra divizionarei secunde Gloria Bistrița.

Robert Niță, impresionat de Risto Radunovic

Chiar și așa, Robert Niță a lăudat un fotbalist readus în primul 11 de Reghecampf. El a fost impresionat de Risto Radunovic, reprofilat în mijlocaș central defensiv din fundaș stânga.

Niță a spus despre Radunovic că este un jucător bun, care și-a făcut întotdeauna datoria ca un profesionist.

„Radunovic nu juca până să vină Reghe... Radunovic este un jucător bun și tot timpul și-a făcut treaba ca un profesionist. Dacă joacă la nivelul la care joacă, înseamnă că se și antrenează foarte bine”, a declarat Robert Niță, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.

Un om esențial la FCSB

Risto Radunovic se numără printre cei mai importanți oameni din ultimii ani de la FCSB. Ajuns în ianuarie 2021 de la Astra Giurgiu pentru 400.000 de euro, muntenegreanul a adunat pentru roș-albaștri 242 de meciuri oficiale. A marcat de nouă ori și a oferit 32 de pase decisive.

Risto Radunovic a câștigat alături de FCSB de două ori Superliga și de două ori Supercupa României.