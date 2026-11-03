CS Gloria Bistriţa a pierdut cu 0-3, la ''masa verde'', meciul de pe teren propriu cu SCM Râmnicu Vâlcea, din etapa a noua a Ligii 2, conform deciziei Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal.

Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea 1-0 pe teren, 0-3 la comisii

''Admite sesizarea Departamentului de Competiţii FRF. În temeiul art. 83/8 din RD cu aplicarea art. 34 din RD, clubul CS Gloria Bistriţa se sancţionează cu Forfait (pierderea jocului cu 3-0) şi penalitate sportivă de 3.200 lei'', se arată în decizia comisiei, publicată, luni, pe site-ul FRF.

Gloria a câştigat cu 1-0 pe teren, dar a încălcat regulamentul FRF în privinţa jucătorilor Under-21.

Clasamentul din Liga 2

În urmat acestei decizii, CS Afumaţi urcă pe locul 12, cu 17 puncte, SCM Râmnicu Vâlcea urcă pe 13, cu 17 puncte, iar Gloria Bistriţa coboară pe 14, cu 15 puncte.