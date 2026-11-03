Mihai Stoica anunță transferuri la FCSB, după 0-1 cu U Cluj: „Gigi e dispus să investească”

Mihai Stoica anunță transferuri la FCSB, după 0-1 cu U Cluj: „Gigi e dispus să investească” Superliga
SPORT.RO
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U Cluj - FCSB a contat pentru etapa a 14-a din SuperLiga.

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Mihai StoicaFCSBGigi Becali
Din articol

După o serie excelentă în SuperLiga, cu 3 victorii, Laurențiu Reghecampf a cunoscut primul insucces. FCSB a cedat în deplasarea de la Cluj, scor 0-1, în condițiile în care unicul marcator al duelului a fost Jovo Lukic, în minutul 76, după ce reușita lui Alex Stoian, de pe finalul primei reprize, a fost anulată.

Mihai Stoica anunță transferuri la FCSB, după 0-1 cu U Cluj

Deși numirea lui „Reghe” a adus rezultate în întrecerea internă, FCSB a rămas, și după această etapă, în afara play-off-ului. Pentru a nu se risca un episod ca în stagiunea precedentă, când s-a ratat clasarea în top 6, FCSB dorește să își întărească lotul.

Mihai Stoica a expus că echipa arată bine, însă trebuie aduși noi jucători, asta pentru a exista dubluri pe posturi. Oficialul FCSB a transmis că există putere financiară, în condițiile în care Gigi Becali este dispus să investească în continuare.

„Cu Rapid am făcut un joc excelent, acum nu am fost la nivelul ăla. Mă interesează analiza noastră. Suntem bine, avem nevoie să dublăm niște poziții, dar în iarnă, cu inspirație și cu bani, vom reuși. Bani sunt, că Gigi e dispus să investească, deci mai trebuie inspirație. Cu jucătorii pe care-i avem acum trebuie să terminăm 2026 în primele șase.

Deocamdată nu suntem acolo, dar se poate. Echipa are un antrenor de valoare și asta e cel mai important la momentul de față. Un arbitraj de ăsta, care te toacă mărunt, îți creează probleme. Nu aveau cum să treacă neobservate acțiunile domnului Călin, de aceea s-a enervat și Reghe”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

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Ce urmează pentru FCSB

În urma înfrângerii de pe Cluj Arena, FCSB a rămas pe locul 7 în ierarhie, cu 21 de puncte. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, care este programată pe 7 noiembrie.

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