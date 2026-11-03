Sezonul precedent a fost ”de vis” pentru Jovo Lukic (27 de ani), care a fost golgheterul Superligii României. Prestațiile sale i-au adus și o convocare la Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada, la care a reușit să marcheze și un gol.

În această vară s-a vorbit intens despre posibilitatea ca atacantul bosniac să prindă un transfer important, dar în cele din urmă acesta a rămas la Cluj. Universitatea a solicitat o sumă apropiată de trei milioane de euro pentru a renunța la Lukic, care își continuă seria evoluțiilor bune.

Jovo Lukic, următorul transfer de la FCSB? ”Atunci ajungi la jucător”

Atacantul a înscris unicul gol al partidei cu FCSB, scor 1-0, și a ajuns la 11 reușite în acest sezon, în toate competițiile. În direct la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, Robert Niță și Florin Gardoș au dezbătut posibilitatea ca golgheterul bosniac să ajungă la FCSB.

„Depinde de bani, în primul rând. Am văzut că au spus de 2,5 milioane... Nu cred că... De ce s-ar duce în altă parte când este cel mai bun marcator, joacă meci de meci, e respectat, iubit, titular? De ce să se ducă în altă parte, tot în România? Crezi că suferă aici, la Cluj?

Pasul firesc pentru el, profesional și financiar, e să meargă undeva afară. Depinde și ce își dorește jucătorul. Fiind jucător sub contract, depinde și ce cere 'U' Cluj și cu cine se va înțelege clubul”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Florin Gardoș, dublu campion al României cu FCSB, nu crede că Lukic ar refuza o eventuală propunere din partea lui Gigi Becali, dacă omul de afaceri ar face o propunere pe placul celor de la U Cluj.

„Mă gândeam așa, la scenarii... Poate doar să plătească domnul Becali mai mult decât ar plăti un club din străinătate și atunci ajungi la jucător. Jucătorul nu cred că ar zice nu. O echipă din Arabia, care i-ar da un salariu mai mare... ar merge pe un salariu acolo; sau în Vest, pe un salariu asemănător, ar merge în Vest. Dar dacă cea mai bună ofertă ar fi de la FCSB, nu ar spune nu”, a completat Florin Gardoș.