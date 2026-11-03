Florin Gardoș, dublu campion alături de roș-albaștri în 2013 și în 2014, le-a analizat evoluția celor doi fotbaliști ofensivi.

Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș, sub lupa lui Florin Gardoș

Drăguș i-a lăsat lui Gardoș impresia unui fotbalist diferit față de ceilalți coechipieri ai săi. Fostul fundaș central a spus despre Boutoutaou că ia decizii proaste, dar are potențial de progres.

„Pentru mine, sunt multe semne îmbucurătoare. Drăguș, care a intrat după o accidentare și mi se pare că totuși e altceva față de ceilalți.

Boutoutaou, care iarăși, ok, ia decizii proaste în anumite momente și pare că e egoist, dar dacă e antrenabil și e un jucător care bagă la cap, un jucător care poate să învețe și să aleagă mult mai bine momentul pasei, poate fi un jucător foarte important. Sunt jucători de calitate, dar eu cred că va mai trebui timp”, a declarat Florin Gardoș, la VOYO SPORT LIVE.

Gardoș: „A lipsit cumva finalizarea”

El a apreciat, de asemenea, că duelul dintre „U” Cluj și FCSB a fost unul echilibrat, cu un mic plus în tabăra pierzătorilor.

„Meciul mi s-a părut echilibrat, aș zice chiar cu un plus pentru FCSB. Așa că trag linie, poate după 90 de minute, poate cu puțin subiectivism, nu știu. Meciul a avut momente bune, ambele echipe au avut faze, se vede cumva că sunt două echipe de nivel bun.

Acum, poate aș fi și eu puțin sub influența meciurilor de Liga a 2-a și mi se pare că văd altfel lucrurile. Au fost faze bune, n-au fost foarte multe reușite, asta e adevărul.

Ambele echipe au ajuns la poartă, dar a lipsit cumva finalizarea. Faza golului chiar am urmărit-o și vedeam cum Radunovic le făcea semn să meargă mai sus. Nu a fost gestionat bine momentul respectiv, că s-a creat un spațiu mare între linia defensivă și portar”, a mai precizat Gardoș.

„U” Cluj se află pe locul patru în Superligă, cu 25 de puncte, iar FCSB pe șapte, cu 21.