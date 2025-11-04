Dinamo vrea să transfere fundași centrali și atacanți în iarnă

În fereastra de mercato din iarnă, președintele Andrei Nicolescu anunță că prioritățile lui Dinamo vor fi în zona fundașilor centrali și atacanților.



"Vrem să alegem foarte bine. Cu siguranță ne dorim să avem opțiuni pentru posturile de fundaș central, picior drept și stâng. Ne uităm și în zona de atac pentru că e o realitate că atacanții noștri au rămas un pic datori, în primul rând față de club și de suporteri.



Calculele noastre aveau în vedere alte cifre la nivel de atacanți. Dacă ar fi avut aceleași cifre cu atacanții de anul trecut în momentul ăsta - la ce joc colectiv avem și alte reușite din alte compartimente - probabil aveam vreo 4-5 puncte în plus în momentul ăsta", a spus Andrei Nicolescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Fratele lui Lisav Eissat, posibilă țintă pentru Dinamo



Lisav Eissat (20 de ani), noul fundaș central din naționala României, care joacă în Israel, la Maccabi Haifa, a fost ofertat de Dinamo în vară, însă transferul nu s-a materializat din motive financiare.

Andrei Nicolescu spune că monitorizează în continuare jucători de origine română care evoluează în străinătate, iar o țintă pentru viitor ar putea fi și Liam Eissat, fratele lui Lisav, care are 18 ani și evoluează în Israel.



"Noi căutăm. Lissav este un exemplu. Știți povestea. L-am găsit acum un an și jumătate. La început am fost noi indeciși. După care, în iarnă nu se mai poate accesa. În vară, acum, când noi am făcut ofertă, deja avea ofertă mult mai mare din Belgia. Lisav Eissat este un exemplu de jucător cu origine română cu potențial foarte mare.



Mai are un frate, Liam. E winger, foarte interesant. Deocamdată, e încă mic. Vedem", a mai spus Nicolescu.

