Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de FCSB, confirmând astfel că brandul aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.



Decizia, considerată "istorică" de Florin Talpan, l-a făcut pe juristul CSA să iasă imediat la atac. După euforia de moment, Talpan și-a îndreptat rapid atenția către conducerea clubului din Ghencea, cerându-și, practic, postul de comandant.



Juristul susține într-un mesaj postat pe rețelele de socializare că victoria în instanță, pe care o consideră exclusiv meritul său obținut după ani de "hărțuire administrativă" și "presiuni", îi dă dreptul să ceară șefia CSA. Talpan este convins că sub conducerea sa, clubul ar fi arătat complet diferit.



"Cu mine comandant, acum Clubul Sportiv al Armatei Steaua era în Liga 1, nu prin asociere, iar rezultatele la celelalte secții erau remarcabile", a transmis Talpan pe Facebook.



"Inadmisibil! Învinși în Ghencea de Dumbrăvița"



Florin Talpan a criticat în termeni duri performanțele actuale ale secțiilor sportive ale clubului, considerând situația inacceptabilă și dând vina pe managementul actual.



"Este inadmisibil ca echipa de fotbal să fie învinsă în Ghencea de Dumbrăvița! Echipa de handbal [e] în Liga a 2-a, echipele de baschet, rugby, hochei (sunt) în partea de jos a clasamentului", a continuat acesta.



În schimbul succesului său legal, despre care afirmă că a salvat clubul, Talpan cere acum recompense pe măsură: "Fără mine, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, în acest moment, nu mai exista. Era la Becali. Aștept ca ministerul să îmi acorde ceea ce merit: sporul pentru lucrări de excepție de 50%, avansarea la gradul de general și funcția pe care o merit, deoarece am cele mai mari performanțe".



Talpan a trimis și o "săgeată" către alți oficiali, arătându-se iritat de promovările recente: "Șeful Direcției Generale Juridice nu a avut și nu are rezultatele mele și văd că a fost avansat la gradul de general cu trei stele. (...) Inadmisibil!".



Decizia ÎCCJ (nr. 1880) de marți a respins ca "nefondat" recursul FCSB, închizând astfel definitiv disputa legală asupra mărcii "Steaua".

