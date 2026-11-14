Risto Radunovic și FCSB au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea contractului muntenegreanului, scadent la finalul anului curent.

Detaliile înțelegerii dintre Risto Radunovic și FCSB

Fundașul stânga reprofilat în „închizător” va continua să câștige 20.000 de euro lunar, adică 240.000 de euro anual, în tabăra fostei campioane, potrivit trumedia.ro.

În acest moment, Gigi Becali ia în calcul două variante pentru prelungirea angajamentului lui Radunovic.

Noua înțelegere va fi valabilă fie încă un an calendaristic față de precedenta, adică până pe 31 decembrie 2027, fie încă un an și jumătate, până în vara anului 2028.

Laurențiu Reghecampf, încântat de Risto Radunovic

Antrenorul Laurențiu Reghecampf l-a sunat personal pe Gigi Becali și a insistat ca problema lui Risto Radunovic să fie rezolvată cât mai rapid cu putință. Reghecampf îl vede pe Radunovic ca pe o piesă esențială la FCSB.

În plus, și Gigi Becali a revenit la gânduri mai bune la adresa muntenegreanului, după ce a lăsat să se înțeleagă că nu vrea să mai continue colaborarea cu el.

„Acum, eu mi-am dat seama că Radunovic, la mijloc, îl înlocuiește puțin pe Tănase, pe Olaru. Avem o dirijare a echipei, o ordine, o disciplină a jocului.

Dacă nu sunt el și Muhar acolo… Cine îl mai scoate pe Muhar? L-a scos că avea galben. Nu îl mai scoate nimeni nici pe Radunovic. Radunovic și Muhar. Nu există să mai joace altcineva acolo” - au fost cuvintele lui Gigi Becali.