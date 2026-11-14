VIDEO EXCLUSIV "Ceva de neimaginat!" Unde a ajuns fotbalistul dat afară de Gigi Becali de la FCSB

&quot;Ceva de neimaginat!&quot; Unde a ajuns fotbalistul dat afară de Gigi Becali de la FCSB Stranieri Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
SPORT.RO
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Un fotbalist care a petrecut doar câteva luni la FCSB și-a dat un restart carierei în Turcia, unde vizează promovarea în acest sezon.

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marco dulcaCristi DulcaFCSBKayserisporTurciaGigi Becali
Din articol

Marco Dulca (27 de ani) a plecat în vară de la Petrolul Ploiești și a semnat cu Kayserispor, formație din liga a doua turcă. Echipa mijlocașului ocupă locul 2 în campionat după 14 etape și vizează promovarea directă în Super Lig.

Marco Dulca, la Kayserispor, unde condițiile sunt "de neimaginat". Ce a spus Cristi Dulca

Într-o intervenție la VOYO Sport Live, tatăl lui Marco Dulca, Cristi Dulca (54 de ani), a salutat decizia fiului său de a părăsi România și a merge în Turcia. Fostul internațional a vorbit despre condițiile "de neimaginat" care există la Kayserispor, formație antrenată în trecut de Dan Petrescu și Marius Șumudică.

"Marco e în Turcia, se luptă pentru promovare. Sunt pe locul 2, lângă Bursaspor. Șansele să promoveze în prima ligă din Turcia sunt mari. E pe drumul cel bun. Sunt condiții foarte bune acolo, există stabilitate, tot ce trebuie.

El a plecat de la Petrolul. Mă bucur că a plecat din România și joacă într-un campionat puternic. Chiar acum am fost în Istanbul, m-am întâlit cu el și chiar vorbeam de ce calitate e și în liga a doua din Turcia, ce jucători, ce echipe cu contracte mari!

Eu am vizitat baza lui Kayserispor, stadionul, vestiarele... e ceva de neimaginat! Și în România sunt condiții la majoritatea echipelor, dar ce am văzut în Turcia, la Kayseri, e la un nivel foarte, foarte mare", a spus Cristi Dulca, la VOYO Sport Live.

  • 9 meciuri a strâns până acum Marco Dulca la Kayserispor, în 4 dintre ele fiind titular.

Marco Dulca, experiență de uitat la FCSB. Gigi Becali oferea 250.000 de euro Chindiei pentru a-l lua înapoi

După ce și-a făcut o bună parte a junioratului la Swansea, Marco Dulca a revenit în România, unde a jucat pentru FC Viitorul și Chindia. În 2022, FCSB îi achita clauza de reziliere de la formația târgovișteană, în valoare de 250.000 de euro.

Dulca nu a apucat să prindă prea multe minute la FCSB. Folosit în doar 13 partide, a părăsit clubul după numai câteva luni, în urma criticilor patronului Gigi Becali.

În septembrie 2022, Becali era dispus chiar să plătească încă 250.000 de euro celor de la Chindia pentru a-l lua înapoi pe Dulca.

"Cine nu face față, pleacă înapoi! Dacă vor cei de acolo să-i ia, le dau banii înapoi. Ia, tată, 250.000 de euro și luați-l înapoi pe Dulca!", spunea Gigi Becali, la Pro Arena.

În cele din urmă, Marco Dulca și-a reziliat contractul cu FCSB în ianuarie 2023 și a revenit la Chindia Târgoviște. Au urmat experiențe la NK Celje, Petrolul Ploiești, iar din vara acestui an la Kayserispor.

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