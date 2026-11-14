Marco Dulca (27 de ani) a plecat în vară de la Petrolul Ploiești și a semnat cu Kayserispor, formație din liga a doua turcă. Echipa mijlocașului ocupă locul 2 în campionat după 14 etape și vizează promovarea directă în Super Lig.

Marco Dulca, la Kayserispor, unde condițiile sunt "de neimaginat". Ce a spus Cristi Dulca

Într-o intervenție la VOYO Sport Live, tatăl lui Marco Dulca, Cristi Dulca (54 de ani), a salutat decizia fiului său de a părăsi România și a merge în Turcia. Fostul internațional a vorbit despre condițiile "de neimaginat" care există la Kayserispor, formație antrenată în trecut de Dan Petrescu și Marius Șumudică.

"Marco e în Turcia, se luptă pentru promovare. Sunt pe locul 2, lângă Bursaspor. Șansele să promoveze în prima ligă din Turcia sunt mari. E pe drumul cel bun. Sunt condiții foarte bune acolo, există stabilitate, tot ce trebuie.

El a plecat de la Petrolul. Mă bucur că a plecat din România și joacă într-un campionat puternic. Chiar acum am fost în Istanbul, m-am întâlit cu el și chiar vorbeam de ce calitate e și în liga a doua din Turcia, ce jucători, ce echipe cu contracte mari!

Eu am vizitat baza lui Kayserispor, stadionul, vestiarele... e ceva de neimaginat! Și în România sunt condiții la majoritatea echipelor, dar ce am văzut în Turcia, la Kayseri, e la un nivel foarte, foarte mare", a spus Cristi Dulca, la VOYO Sport Live.