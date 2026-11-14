În această perioadă, patronul FCSB a făcut mai multe schimbări în organigrama clubului, dar nu avea de gând să-l demită pe Mihai Stoica. I-a oferit acestuia un post în club, dar acesta a ales să plece.

Florin Prunea știe cum s-a produs ”ruptura” Becali - MM Stoica

Florin Prunea, fostul mare internațional, e convins că totul a plecat de la transferul lui Aymen Boutoutaou, pentru care Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro.

Recent, patronul de la FCSB a discutat cu Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, iar acesta i-ar fi dezvăluit, într-o discuție privată, că francezul i-a fost propus pentru o sumă mult mai mică, de 600.000 de euro.

„Când i-a zis Nicolescu lui Gigi că a avut ofertă (n.r. pentru aducerea lui Boutoutaou), 600.000 și 15.000 pe lună, a înnebunit, de acolo i se trage. Asta a pus capac! Nu a mai suportat și a zis: ”Trebuie să îl fac să plece!”. Și l-a trotilat, frate, până când a plecat”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

În această perioadă, Mihai Stoica nu a dus lipsă de ofertă. A primit deja două propuneri din partea unor cluburi din Superliga României, dar preferă să rămână în postura de analist TV.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.