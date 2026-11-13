Supărarea patronului de la FCSB a devenit și mai accentuată după ce a aflat că fotbalistul a fost propus la Dinamo pentru 600.000 de euro și pentru un salariu mult mai mic.

Andrei Nicolescu: ”Dacă știam, nu aș mai fi vorbit cu domnul Gigi Becali!”

La FCSB, Boutoutaou câștigă 25.000 de euro în fiecare lună și primește anual un bonus de 250.000 de euro. Din acest motiv, Becali l-a acuzat pe Mihai Stoica de faptul că s-a lăsat păcălit de impresari. În cele din urmă, situația a escaladat, Becali a demis o parte din oamenii din cadrul clubului, iar Mihai Stoica și-a prezentat și el demisia.

Andrei Nicolescu, cel care i-a spus lui Gigi Becali, cât ar fi trebuit să plătească Dinamo pentru Aymen Boutoutaou, spune, însă că Mihai Stoica nu a fost păcălit de agenți. Evoluțiile din sezonul trecut ale lui Boutoutaou și faptul că Souchaux a promovat a făcut ca valoarea sa să crească și, odată cu ea, și pretențiile salariale ale jucătorului.

”Îmi pare rău că am picat în discuția asta dintre ei. Dacă știam, cred că n-aș fi vorbit cu domnul Gigi Becali. Eu îl respect mult pe Meme și cred că n-avea rost să fie subiect de discuție pentru așa ceva. O să fiu mai atent apropo de discuțiile și informațiile pe care le dau altor oameni din fotbal de acum încolo.

Despre ce spune Meme, are relativ dreptate, dar istoricul e așa: în 2025, înainte de vară, înainte să plece Boutoutaou, când era liber de contract, l-am avut propus cu 50.000 de euro. Dar, în momentul ăla, echipa noastră, noi toți, așa cum luăm deciziile, am decis că nu am vrea un jucător de Liga a 3-a din Franța.

Am știut la acel moment că ar vrea 100.000 de euro plus 12.000 de euro pe lună. N-am mers mai departe. Până în iarnă i-a crescut cota. În iarnă, nu cu un an înainte, ne-am reinteresat. El, într-adevăr, începuse să joace din ce în ce mai bine, se vedea că părea foarte interesant.

Interesându-ne, ni s-a spus verbal, fără să avem vreo ofertă sau să facem noi o ofertă, că undeva la 600.000 de euro plus bonusuri, că altfel nu se stă de vorbă. Atunci ne-am oprit din discuții și am zis că altă dată trebuie să fim mai atenți, mai repede.

Îmi pare rău că Meme a avut de suferit din cauza acestei informații. Îmi asum partea mea de greșeală. Nu am tendința să induc oamenii în eroare. Meme are dreptate. Atunci s-a decis că nu era un jucător pentru Dinamo. Nu l-am văzut potrivit pentru Dinamo. Dacă ar fi fost după mine, și în vara lui 2025 l-aș fi adus la Dinamo, dar nu decid doar eu. Tot timpul mi-am asumat deciziile echipei.

Știu că l-am avut propus în mai cu 50.000 de euro și voia 100.000 de euro la semnătură și 12.000 de euro salariu. A făcut un sezon extraordinar acolo anul trecut, să fim serioși”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.