România mai are două meciuri de disputat în urna valorică ”B” din Nations League: sâmbătă seară, de la 21:45, cu Polonia, și marți seară, de la 21:45, împotriva Bosniei. Ambele dueluri vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Gică Hagi, surprize uriașe înainte de România - Polonia!

Pentru această partidă, Gică Hagi va miza pe o formație 4-3-1-2, cu Ianis în spatele celor doi atacanți, Dennis Man și Florinel Coman.

Linia defensivă îl aduce pe Coubiș lângă Radu Drăgușin, iar în benzi vor fi deja obișnuiții Andrei Rațiu și Nicușor Bancu. În fața defensivei vor evolua Alex Cicâldău și Tudor Băluță, colegii de la Universitatea Craiova, alături de Vlad Dragomir, scrie Fanatik.ro.

Echipa de start aleasă de Gică Hagi pentru meciul cu Polonia: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi – Man, Coman

Titular bătut în cuie la naționala României: ”E normal să joace!”

La Matinalul VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac, fost internațional român, a sugerat că Nicușor Bancu este titularul incontestabil din lotul României pentru postul de lateral-stânga al compartimentului defensiv.

Cotat la 900.000 de euro, fundașul în vârstă de 34 de ani are 55 de selecții la prima reprezentativă de fotbal a României, pentru care și-a trecut în CV și două reușite.

”Bancu trece printr-o perioadă foarte bună, e normal să joace. Cred că este postul pentru care nu discută nimeni că trebuie să fie altcineva acolo”, a spus Pulhac.

Lotul României pentru meciul cu Polonia: