VIDEO EXCLUSIV Soluția surprinzătoare propusă în linia de mijloc a României pentru meciul cu Polonia: „Nici nu știu ce e!”

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SPORT.RO
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Naționala României primește vizita Poloniei sâmbătă, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor. Absențele de la mijlocul terenului au aprins discuțiile despre posibile formula de start a lui Gică Hagi.

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Cristi PulhacMihai MironicaEchipa Nationala
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Înaintea duelului de pe Arena Națională, unde au fost cumpărate deja peste 45.000 de bilete, selecționerul Gică Hagi se confruntă cu probleme de lot în compartimentul median. Răzvan Marin este suspendat pentru această partidă, în timp ce Nicolae Stanciu este indisponibil din cauza unor probleme musculare. În acest context, fostul internațional Cristi Pulhac a analizat în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE opțiunile pentru primul „11” și a avansat numele lui Marius Corbu, fotbalist legitimat în Ungaria, la Ferencváros, care nu are încă nicio evoluție la prima reprezentativă.

„Începem să lăudăm mai mult în timp apărătorii și portarul decât jucătorii de atac, unde avem nevoie. Dar uite că Bancu trece printr-o perioadă foarte bună, e normal să joace, cred că e postul pe care nu discută nimeni că ar trebui să joace altcineva. Faptul că l-a păstrat și pe Eissat, și Borza nu e, acum nu știu, nu l-am urmărit să văd în ce formă este. Sunt unii jucători care au fost lăsați acasă, nu neapărat cu state vechi, dar cu care eram obișnuiți la națională. Cred că o mare pierdere este Răzvan Marin”, a spus Cristi Pulhac, care a spus că îl vede în teren și pe Marius Corbu, pe lângă variantele Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău și Vlad Dragomir.

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Semne de întrebare în privința lui Marius Corbu

Propunerea lui Cristi Pulhac a fost primită cu rezerve de Mihai Mironică. Acesta a adus în discuție evoluțiile anterioare ale fotbalistului în vârstă de 24 de ani la reprezentativa de tineret a României, unde Corbu a adunat 21 de prezențe și a marcat un gol. „Nu prea o înțeleg pe asta cu Corbu, dar sigur tu ai dreptate dacă vezi că joacă la Ferencváros, care obține rezultate remarcabile. Dar eu, de fiecare dată când l-am văzut pe Corbu, nu mi s-a părut nimic deosebit la el. Adică a jucat foarte mult la echipa națională de tineret, peste 20 de meciuri, ceea ce e enorm. Niciodată nu l-am văzut să facă un meci așa, cât de cât bun. Dar e adevărat, e argumentul ăsta, că joacă la Ferencváros”, a transmis Mironică.

În replică, Pulhac a punctat că jucătorul este foarte lăudat în presa din țara vecină pentru evoluțiile sale: „M-am uitat, și în presă e lăudat foarte mult. Nu l-am urmărit, dar de ce avem noi nevoie? Și pe ce premise am mers? Nu? Pe jucători care joacă la echipele de club”, a zis Pulhac. 

Mironică a răspuns: „Eu nici nu știu ce e Corbu. E fotbalistul ăla care nu prea știe ce e. E polivalent, dar nu excelează pe niciun post. Adică nu e nici mijlocaș central defensiv. E un optar, dar nu joacă niciodată de nota 8 pentru mine, măcar. Sper să ne arate diseară că merită. Nu întâmplător joacă la o echipă atât de bună cum este Ferencváros în acest moment. Dar mie nu mi s-a părut nimic deosebit la el de fiecare dată când l-am văzut”.

Cotat la 1,7 milioane de euro, Marius Corbu a fost transferat de Ferencváros de la APOEL Nicosia în ianuarie 2026, pentru 1,5 milioane de euro. În actualul sezon (2026/2027), mijlocașul născut la Comănești a bifat 25 de apariții în toate competițiile pentru gruparea maghiară, înscriind 5 goluri și oferind o pasă decisivă în 2.043 de minute.

Corbu a fost utilizat în această stagiune pe trei posturi: mijlocaș central (12 partide), mijlocaș ofensiv (7 partide) și mijlocaș defensiv (4 partide), fiind titular în toate cele 12 etape disputate în campionatul Ungariei, dar și în meciurile din faza grupelor Europa League împotriva celor de la Celtic, Viktoria Plzen și AC Milan. 

Pentru partida din această seară, Corbu a prins lotul de 23 de jucători și poartă tricoul cu numărul 19, într-un meci în care România caută primele puncte în grupa B4 a Ligii Națiunilor. În tur a fost 6-0 pentru Polonia.

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