VIDEO EXCLUSIV Fundașul cerut în primul „11” de Cristi Dulca pentru meciul cu Polonia și cum ar putea fi blocat Lewandowski

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SPORT.RO
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România întâlnește Polonia diseară, de la 21:45, în Liga Națiunilor, iar Cristi Dulca a analizat soluțiile pe care Gică Hagi le are în apărare și modul în care poate fi blocat Robert Lewandowski.

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Echipa NationalaCristi DulcaRobert Lewandowskiandrei coubis
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Tricolorii dispută pe Arena Națională a cincea partidă din grupa de Liga B, unde caută primele puncte, fiind pe ultimul loc, cu 0 puncte și golaveraj 3-13, în spatele Suediei (10p), Bosniei-Herțegovina (8p) și Poloniei (4p). După ce polonezii s-au impus în tur cu 6-0.

Din cei 26 de fotbaliști convocați inițial de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile din noiembrie, listă de pe care au ieșit Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă din cauza unor accidentări, fiind chemat ulterior Rareș Ilie, pe foaia de joc pentru duelul cu Polonia au fost opriți 23 de jucători, printre care și apărătorul Andrei Coubiș (Lincoln City, 7 selecții).

Chestionat în legătură cu formula pe care Gică Hagi ar trebui să o aleagă în defensivă, Cristi Dulca l-a indicat pe Coubiș drept o variantă potrivită. „Noi tot timpul am jucat cu doi fundași centrali. Adică România a jucat... Nu știu, Coubiș, mie îmi place foarte mult. L-am urmărit la Cluj, l-am cunoscut aici. Adică îl văd un fundaș care va avea multe meciuri la echipa națională. Adică Coubiș, ăla-i postul lui. Cel puțin când era la Universitatea Cluj, lucra foarte bine, dădea siguranță. Lumea simțea acest lucru în tribune și este un jucător cu calități foarte bune, adică de fundaș. Puternic, dă bine cu capul, foarte curajos în decizii. Pe el l-aș vedea”, a spus Cristi Dulca, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

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Cum se pregătește marcajul la Robert Lewandowski

Întrebat dacă un fundaș central poate fi inhibat de perspectiva unui duel direct cu Robert Lewandowski, fostul internațional a explicat că la acest nivel primează pregătirea tactică și a rememorat modul în care Mircea Lucescu pregătea întâlnirile cu miză.

„Când ești sportiv de performanță, fotbalist în speță, eu nu cred că... Sigur că te gândești: Lewandowski, cum va fi... Eu mi-aduc aminte despre cum pregătea Nea Mircea o partidă și cum ne zicea să vizualizăm fiecare pas în teren și să ne gândim la adversari. Mie, nouă, așa ne zicea Nea Mircea înainte de fiecare meci când jucam cu Steaua, îl țineam pe Lăcătuș: «Bă, Lăcătuș ce face? Dă cu cotul, pleacă în adâncime, e puternic». Adică tu, ca fundaș central, știi: «Bă, uite, îl țin pe Lewandowski, ce calități are, aia, aia, trebuie să am grijă, trebuie să nu-l atac decisiv»”, a zis Dulca.

Acesta a completat că mijloacele actuale de analiză îi ajută pe apărători să își pregătească mai bine jocul: „Adică sigur că, mai ales la nivelul din ziua de astăzi, cu atâtea analize, poți să îți faci în minte un scenariu despre cum îl vei ține, dar când ești sportiv de performanță la acest nivel, clar ești profesionist și nu știu dacă ai emoții sau clar te gândești că joci împotriva unui jucător important, dar până la urmă trebuie să joci acel meci și trebuie să o faci cât mai bine”.

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