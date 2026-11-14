Tricolorii dispută pe Arena Națională a cincea partidă din grupa de Liga B, unde caută primele puncte, fiind pe ultimul loc, cu 0 puncte și golaveraj 3-13, în spatele Suediei (10p), Bosniei-Herțegovina (8p) și Poloniei (4p). După ce polonezii s-au impus în tur cu 6-0.

Din cei 26 de fotbaliști convocați inițial de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile din noiembrie, listă de pe care au ieșit Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă din cauza unor accidentări, fiind chemat ulterior Rareș Ilie, pe foaia de joc pentru duelul cu Polonia au fost opriți 23 de jucători, printre care și apărătorul Andrei Coubiș (Lincoln City, 7 selecții).

Chestionat în legătură cu formula pe care Gică Hagi ar trebui să o aleagă în defensivă, Cristi Dulca l-a indicat pe Coubiș drept o variantă potrivită. „Noi tot timpul am jucat cu doi fundași centrali. Adică România a jucat... Nu știu, Coubiș, mie îmi place foarte mult. L-am urmărit la Cluj, l-am cunoscut aici. Adică îl văd un fundaș care va avea multe meciuri la echipa națională. Adică Coubiș, ăla-i postul lui. Cel puțin când era la Universitatea Cluj, lucra foarte bine, dădea siguranță. Lumea simțea acest lucru în tribune și este un jucător cu calități foarte bune, adică de fundaș. Puternic, dă bine cu capul, foarte curajos în decizii. Pe el l-aș vedea”, a spus Cristi Dulca, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.