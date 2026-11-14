Laurențiu Reghecampf are o problemă, de câte ori revine în fotbalul românesc. Rezultatele sale din ultimii ani confirmă această realitate.

În 2023, când a părăsit Universitatea Craiova, cariera lui „Reghe“ intrase pe o pantă descendentă. Explicația? Implicarea antrenorului în foarte multe scandaluri, unele fără nicio legătură cu fotbalul. Abia după ce a plecat din România, Reghecampf a reușit să scape de aceste scandaluri. Și rezultatele s-au văzut, în scurt timp. Pentru că, între 2024-2026, românul a cucerit trei trofee, cu Esperance Tunis și Al-Hilal Omdurman. Aceste performanțe au venit după o perioadă de „secetă“, de 6 ani, în care „Reghe“ nu câștigase nimic.

În acest context, revenirea în țară, în septembrie, l-a implicat, din nou, pe Reghecampf în culisele întunecate ale fotbalului intern. În ultimele zile, numele său a fost legat de plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Timpul va face lumină, în acest caz. Dar deja avem o altă certitudine: prin plecarea de la Esperance, în septembrie, Reghecampf a dat cu piciorul la o șansă imensă. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

Esperance Tunis, 700,000 de dolari pentru intrarea în Champions League

În momentul în care a „rupt“ contractul cu una dintre cele mai importante grupări tunisiene, „Reghe“ a lăsat o formație cu pretenții, ca să preia FCSB, aflată pe locul 11, în România, în acel moment. Deocamdată, această decizie se dovedește a fi una neinspirată!

Inclusiv după plecarea lui Reghecampf, Esperance a continuat să aibă rezultate foarte bune. Spaniolul Pablo Franco (46 de ani), care a preluat ștafeta de la tehnicianul român, are un bilanț pozitiv până în momentul de față: 3 victorii, 1 egal, 1 înfrângere.

Cu acest bilanț, Esperance Tunis e pe locul 2, în campionatul intern, la un singur punct de liderul Ben Guerdane. Dar adevărata performanță s-a obținut, în Champions League, în urma trecerii de play-off, după dubla cu Asswehly (Libia). Pentru acest rezultat, care a trimis Esperance în faza grupelor, clubul s-a ales cu suma de 700,000 de dolari. Și, având în vedere că în contractul lui Reghecampf exista o clauză de premiere, pentru intrarea în Champions League, reiese că românul a dat cu piciorul la o sumă consistentă.

Mai mult decât atât, dacă ar fi rămas la Esperance și ar fi dus echipa spre fazele superioare ale Ligii Campionilor, unde gruparea tunisiană e prezentă an de an, Reghecampf ar fi contribuit la obținerea următoarelor prime din partea Confederației Africane de Fotbal:

*Calificarea în sferturi: 900,000 de dolari

*Accederea în semifinale: 1,200,000 de dolari

*Intrarea în finală: 2,000,000 de dolari

*Câștigarea trofeului: 6,000,000 de dolari

De remarcat că, în ultimii ani, Esperance Tunis a avut rezultate foarte bune, în Champions League. În palmaresul clubului sunt patru trofee, cucerite în 2019, 2018, 2011 și 1994. Iar în ultimele sezoane, echipa a fost mereu în prim-planul celei mai importante competiții intercluburi din Africa. Iată în ce faze ale Ligii Campionilor s-a oprit Esperance, la ultimele ediții:

*2026: Semifinale

*2025: Sferturi

*2024: Finală

*2023: Semifinală

*2022: Sferturi

*2021: Semifinală

*2020: Sferturi

Reghecampf, premieră neagră, la FCSB

Așadar, Reghecampf a lăsat o forță continentală din Africa, ca să preia FCSB, în mare suferință, în România, aflată pe locul 8 în campionat și eliminată deja din cupele europene!

Mai mult decât atât, deși promisese că va cuceri titlul la pas, la ora actuală, „Reghe“ a ajuns la o premieră neagră pentru mandatele sale de la FCSB. Concret, antrenorul a pierdut trei partide succesive cu formația bucureșteană, încă un semn că plecarea de la Esperance a fost, deocamdată, un pas înapoi.